IND vs PAK 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ 84 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಂದ ಅರ್ಜಿ
2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 84 ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಐಸಿಸಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : November 3, 2026 at 11:44 AM IST
IND vs PAK ODI World Cup Ticket: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಿರುವ ಕ್ರೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ 10 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವಿದ್ದರೂ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಬೇಡಿಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10, 2027 ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ದಿ ವಾಂಡರರ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ IND vs PAK ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇದುವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 84 ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಜನರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೇವಲ 34,000 ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಸನಗಳಿಗಿಂತ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
The world wants a seat at #CWC27 🤩 The demand keeps soaring as fans look to be a part of cricket's biggest stage in Africa 🏆 Enrol in the ticket ballot before it closes on 21 November ➡️ https://t.co/ePJaznq10O https://t.co/3rp9i3XBoR— ICC (@ICC) November 2, 2026
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಸಿ) ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತ - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 8,397,294 ಟಿಕೆಟ್ ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗಿನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವೂ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಡಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ IND vs PAK ಪಂದ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ.
ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 7.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಅರ್ಜಿಗಳು
ನವೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ನ ಅದೇ ವಾಂಡರರ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 2027ರ ODI ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 7,900,944 ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಇದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಯಾವ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಜನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ.
ICC has received 120 Million ticket applications so far from 193 countries for the 2027 CWC, including a massive 15 Million applications from Africa, which is hosting the World Cup after 24 years. Incredible! Direct impact of releasing the WC schedule a year in advance. @ProteasMenCSA 👌— Ragav X (@ragav_x) November 2, 2026
193 ದೇಶಗಳಿಂದ 12 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್ ಅರ್ಜಿಗಳು
ಐಸಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ 193 ದೇಶಗಳಿಂದ 28 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಜನರು ವಿವಿಧ ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 120 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 32 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯ ನೋಂದಣಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ.
ವೀಕ್ಷಕರ ಕೇವಲ ಭಾರತ - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೂ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಭಾರತ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದೇಶಗಳಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್ ಅರ್ಜಿಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಿಂದಲೇ 14.9 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್ ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಐಸಿಸಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಎಂಟು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 41 ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ 105 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ನಿಗದಿತ ಸೂಪರ್ 7 ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆತಿಥೇಯ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆಡುವ 11 ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 26 ಮಿಲಿಯನ್ ಅರ್ಜಿಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ 3.3 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ನಮೀಬಿಯಾದ ವಿಂಡ್ಹೋಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಮೀಬಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ 2 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 ರಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 900,000 ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿವೆ.
ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
24 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆಫ್ರಿಕನ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ನಮೀಬಿಯಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹದಿನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳು 12 ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 57 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿವೆ. ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ನವೆಂಬರ್ 21, 2026, ರಾತ್ರಿ 11:59 ಆಗಿರಲಿದೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಐಸಿಸಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಟಿಕೆಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಮೂಲಕ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಅರ್ಜಿಗಳ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಡುವಿನೊಳಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಟಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನು?
ICC ಪುರುಷರ ODI ವಿಶ್ವಕಪ್ 2027 ಗಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ನವೆಂಬರ್ 21, 2026. ಗಡುವಿನ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ICC ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ. ನೋಂದಣಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅಥವಾ ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರೆ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರಂಭಿಕ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ!
ಟಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮೊದಲು ಬಂದವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಎಂಬ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಐಸಿಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೋಂದಣಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ, ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.
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