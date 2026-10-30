ಭಾರತ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಇಂದಿನ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿ?
ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಹವಾಮಾನ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : October 30, 2026 at 9:47 AM IST
IND vs NZ Weather Report: ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಕ್ಲೆಂಡ್ ಈಡೆನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮೈದಾನ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನೂ ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುಟಿದೇಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿದೆ, ಪಿಚ್ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವಿಧಾನವು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದರೆ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವು ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾ ಉಳಿದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಚ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
𝐏𝐈𝐂𝐓𝐔𝐑𝐄 𝐀𝐁𝐇𝐈 𝐁𝐀𝐀𝐊𝐈 𝐇𝐀𝐈! 😌 The Men in Blue are back, with a 4-0 sweep firmly in sight! 👊🔥 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 4th T20I TOMORROW, 11:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels, Sony LIV & Sony Vizha. #SonySportsNetwork #SonyLIV #SonyVizha— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) October 29, 2026
ಕುಲದೀಪ್ - ವರುಣ್ಗೆ ಅವಕಾಶ
ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿ20ಐನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಬೆಂಚ್ನಲ್ಲಿರು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳಾದ ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂಬರುವ ಸರಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅಥವಾ ನಮನ್ ಧೀರ್ಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಭಾರತದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಡೆತ್ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿಖರವಾದ ಯಾರ್ಕರ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಹೆಣಗಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಳೆದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಮೀರಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು.
ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರ ಲಭ್ಯತೆಯೂ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಕಳೆದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಅವರು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಹುದು.
ಆಕ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?
ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನವು ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವು ಸುಮಾರು 18 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವು ಸುಮಾರು 13 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ, ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇಕಡಾ 55 ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
🏏 पांच मैचों की T20I सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त के साथ सीरीज जीत चुकी #TeamIndia की नजरें अब चौथे मुकाबले में भी जीत पर हैं। 🇮🇳 📺 LIVE प्रसारण देखें DD Sports (DD Free Dish) पर। #INDvNZ Video Credit : @BCCI https://t.co/BNzy9U1skV— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) October 29, 2026
ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವು ಶೇಕಡಾ 55 ರಿಂದ 71 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ತೇವಾಂಶವು ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳಿಗೆ ಚೆಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು.
ಈಡನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪಿಚ್ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?
ಆಕ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈಡನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಕಿರಿದಾದ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಕಿರಿದಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೋರ್ ದಾಖಲಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಿಚ್ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಟಾಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ.
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