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4ನೇ ಟಿ20: ಗ್ಲೆನ್​ ಫಿಲಿಫ್ಸ್​ ಶತಕ; ಭಾರತಕ್ಕೆ 260 ರನ್​ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿದ ಕಿವೀಸ್​

ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಬೃಹತ್​ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದೆ.

ಭಾರತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಟಿ20
ಭಾರತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಟಿ20 (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 30, 2026 at 12:15 PM IST

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Updated : October 30, 2026 at 2:36 PM IST

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IND vs NZ 4th T20: ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿರುವ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 259 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದೆ. ಕಿವೀಸ್​ ಪರ ಗ್ಲೆನ್​ ಫಿಲಿಪ್ಸ್​ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಆರಂಭಿಕ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಬೇಗನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಫಿಲಿಪ್ಸ್​ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಲದಿಂದ ಕಿವೀಸ್​ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಸುಧಾರಿಸಿತು. ಅವರು 49 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 10 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ 107 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಮಿಚೆಲ್​ ಬ್ರಾಸ್​​ವೆಲ್​ 65 ರನ್​ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಪಿನ್​ ಅಲೆನ್ 31 ಮತ್ತು ಮಿಚೆಲ್​ 24 ರನ್​ಗಳಿಸಿದರೆ, ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ಭಾರತ ಗೆಲುವಿಗೆ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 260 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಬೇಕಿದೆ. ​

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧದ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್​ ಅಯ್ಯರ್​ ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಮೊದಲಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್​​ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಗೆಲುವಿನ ಓಟ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಎದರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಎರಡು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ.

ಇಶಾನ್​ ಕಮ್​ಬ್ಯಾಕ್​

ಗಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಆಕ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಖಚಿತವಾಗಿತ್ತು. ಇವರೊಂದಿಗೆ ಮಯಾಂಕ್​ ಯಾದವ್​ ಸಹ ವಾಪಸ್​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಭುವನೇಶ್ವರ್​ ಕುಮಾರ್​ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೈಲ್​ ಜಿಮಿಸನ್​ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದು ನೆತನ್​ ಸ್ಮಿತ್​ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಖಾಮುಖಿ ದಾಖಲೆ ಹೇಗಿದೆ

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಇದುವರೆಗೆ 34 ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ 20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೆ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 11 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. 3 ಪಂದ್ಯಗಳು ರದ್ದಾಗಿವೆ.

ಅಂತಿಮ ತಂಡಗಳು - ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್: ಫಿನ್ ಅಲೆನ್, ಟಿಮ್ ಸೈಫರ್ಟ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಡೇರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್, ಗ್లెన్ ಫಿಲಿಪ್ಸ್, ಬೆವೋನ್ ಜಾಕೋಬ್ಸ್, ಮೈಕೆಲ್ ಬ್ರೇಸ್‌ವೆಲ್, ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ (ನಾಯಕ), ನಾಥನ್ ಸ್ಮಿತ್, ಆಡಮ್ ಮಿಲ್ನೆ, ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಫಿಶರ್.

ಭಾರತ: ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (ನಾಯಕ), ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ನಮನ್ ಧೀರ್, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್.

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Last Updated : October 30, 2026 at 2:36 PM IST

TAGGED:

INDIA VS NEW ZEALAND 4TH T20I
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ಭಾರತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಟಿ20
ಭಾರತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಟಿ20 ಲೈವ್​

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