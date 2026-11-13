ಭಾರತಕ್ಕೆ 244 ರನ್ಗಳ ಭಾರಿ ಸೋಲು: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಎದುರು 89ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ
334 ರನ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ 26.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಲೌಟ್: 27 ರನ್ ಗಳನ್ನ ನೀಡಿ ಆರು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ
Published : November 13, 2026 at 2:35 PM IST
ಮೌಂಟ್ ಮಾಂಗನೂಯಿ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್: ನಾಲ್ಕನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಭಾರತವನ್ನು 244 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತನ್ನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಎರಡು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ರನ್ಗಳ ಅಂತರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಏಕದಿನ ಸೋಲಾಗಿದೆ.
ಯಂಗ್ ಶತಕ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 333: ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿಲ್ ಯಂಗ್ ಅವರ ಅಮೋಘ 125 ರನ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 333 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿತು. 108 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 14 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ ಯಂಗ್, ಭಾರತೀಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಆರಂಭಿಕ ಟಿಮ್ ಸೈಫರ್ಟ್ (48 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 58) ಉತ್ತಮ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 85 ರನ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಒದಗಿಸಿದರು.
ಬಳಿಕ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸೈಫರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ನಿಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 96ಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಎಂಬ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ಡೀನ್ ಫಾಕ್ಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ (8) ಔಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಕೋರ್ 125ಕ್ಕೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಆಯಿತು.
ಆದರೆ, ಅತ್ತ ಯಂಗ್ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಫಿನ್ ಆಲೆನ್ (41) ಯಂಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು. ಯಂಗ್ ತಮ್ಮ ಐದನೇ ಏಕದಿನ ಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ (24), ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ (22) ಹಾಗೂ ಕೈಲ್ ಜೇಮಿಸನ್ (19) ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಂದ ಆತಿಥೇಯರು 333 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೇರಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಪರ ಅಖೀಬ್ ನಬಿ (2/59), ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ (2/69) ಹಾಗೂ ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ (2/39) ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ನಮನ್ ಧೀರ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ ದಾಳಿಗೆ ಭಾರತ ತತ್ತರ: 334 ರನ್ಗಳ ಗೆಲುವಿನ ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ ಎದುರಾಯಿತು. ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ ಅವರ ಅಬ್ಬರದ ದಾಳಿಗೆ ಭಾರತದ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕ ತರಗಲೆಯಂತೆ ಉರುಳಿತು. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನಾಯಕತ್ವದ ತಂಡದ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರು ಸೊನ್ನೆಗೆ ಔಟಾದರು. ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಾದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (0), ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (0) ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಯಸ್ (0) ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾಗಿ ಆತಿಥೇಯರು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುವಂತಾಯಿತು.
ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಘಟನೆ ಇದು. 50 ಓವರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಇದು ಐದನೇ ಬಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಬದಲಿ ಆರಂಭಿಕ ರಿತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ (5) ಕೂಡ ಬೇಗನೇ ಔಟಾಗಿ ಹೋದರು. ಆಗ ಭಾರತ 9ಕ್ಕೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಗೆಲುವು ಕೇವಲ ಸಮಯದ ವಿಚಾರವಾಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತ 26.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 89 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪರ ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ 27ರನ್ ನೀಡಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರನ್ನು ಪಂದ್ಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಮೊದಲು, ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ರಿತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಹಾಗೂ ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಆಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 50 ಓವರ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಭಾರತದ ಪುರುಷರ ಏಕದಿನ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ 29ನೇ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹಿರಿಮೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅವರದ್ದಾಯಿತು.
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