ETV Bharat / sports

ಮಿಚೆಲ್​ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​; ಭಾರತಕ್ಕೆ 199 ರನ್​ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿದ ಕಿವೀಸ್​

ಮೂರನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ತಂಡ ಭಾರತಕ್ಕೆ 199 ರನ್​ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಭಾರತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಟಿ20 ಸರಣಿ
ಭಾರತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಟಿ20 ಸರಣಿ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 27, 2026 at 12:10 PM IST

|

Updated : October 27, 2026 at 3:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs NZ 3rd T20I: ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ನಡುವಿನ ಮೂರನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ತಂಡ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 199 ರನ್​​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದೆ.

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ತಂಡ 4 ರನ್​ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಟಿಮ್​ ಸೀಫರ್ಟ್​ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 2 ರನ್​ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ನಂತರ 2ನೇ ವಿಕೆಟ್​ಗೆ ಜೊತೆಯಾದ ಫಿನ್​ ಅಲೆನ್​ ಮತ್ತು ಡೇರಿಲ್​ ಮಿಚೆಲ್​ 86 ರನ್​ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿ ತಂಡದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​​ ಸುಧಾರಿಸಿದರು. ಅಲೆನ್​ 40 ರನ್​ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಆದೆರೆ ಡೇರಿಲ್​ ಮಿಚೆಲ್​ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಕ್ರೀಸ್​ನಲ್ಲಿದ್ದ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್​ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಅಜೇಯ 89 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಗ್ಲೆನ್​ ಫಿಲಿಪ್ಸ್​ 17 ರನ್​ ಮತ್ತು ಬೇವನ್​ ಜೆಕಬ್​ ಅಜೇಯ 39 ರನ್​ಗಳಿಸಿದರು. ಭಾರತ ಪರ ಅರ್ಷದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್​, ಅಕ್ಷರ್​ ಪಟೇಲ್​ ಮತ್ತು ನಿತಿಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ರೆಡ್ಡಿ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬದಲಾವಣೆ

ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಿವೀಸ್​ ಪರ ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ, ಲಾಕಿ ಫರ್ಗುಸನ್ ಮತ್ತು ನಾಥನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಲ್ ಜೇಮಿಸನ್, ಆಡಮ್ ಮಿಲ್ನೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಫಿಶರ್ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್​ನಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?

ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೊನೆಯ T20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ತಂಡವು 164 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 216 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಹ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚೇಸ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪಿಚ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟರ್​​ಗಳು ಸೆಟ್​ ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 26 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ತಂಡಗಳು 12 ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಚೇಸಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ತಂಡಗಳು 14 ಬಾರಿ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿವೆ.

ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸರಾಸರಿ​ ಸ್ಕೋರ್ 153 ಆಗಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಸರಾಸರಿ 133 ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಹೈಸ್ಕೋರ್​ 219/6 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್​ 73/10 ಆಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲಿದ್ದು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಂತಿಮ ತಂಡಗಳು - ಭಾರತ: ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (ನಾಯಕ), ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ನಮನ್ ಧೀರ್, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್.

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​: ಟಿಮ್ ಸೈಫರ್ಟ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಫಿನ್ ಅಲೆನ್, ಡೇರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್, ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್, ಬೆವೋನ್ ಜಾಕೋಬ್ಸ್, ಮೈಕೆಲ್ ಬ್ರೇಸ್‌ವೆಲ್, ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ (ನಾಯಕ), ಕೈಲ್ ಜೇಮಿಸನ್, ಆಡಮ್ ಮಿಲ್ನೆ, ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಫಿಶರ್.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬ್ಯಾಲನ್​ ಡಿ'ಓರ್​ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್, ಪುಟೆಲ್ಲಾಸ್; ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಯಮಲ್​

Last Updated : October 27, 2026 at 3:02 PM IST

TAGGED:

IND VS NZ 3RD T20
IND VS NZ 3RD T20 LIVE
ಭಾರತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಟಿ20 ಸರಣಿ
ಭಾರತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಟಿ20 ಲೈವ್​

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.