ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 2ನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ: ಭಾರತಕ್ಕೆ 200ನೇ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 2-0 ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆಯಿತು.
Published : October 24, 2026 at 12:11 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 5:48 PM IST
ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ T20 ಸರಣಿಯು ರೋಚಕವಾಗಿ ಸಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಕಿವೀಸ್ ತಂಡ ನೀಡಿದ್ದ 180 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.
ಸವಾಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟವು. ಸವಾಲಿನ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 70 ರನ್ಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸೋಲಿನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಆರಂಭಿಕರಾದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ 14, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 27 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ 7, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ 11 ರನ್ಗೆ ಸುಸ್ತಾದರು.
ಆಪತ್ಬಾಂಧವ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ: ತಂಡ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಡುವ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನ ಅಸಲಿಯತ್ತು ತೋರಿಸಿದರು. ಒಂದೆಡೆ ಸತತ ವಿಕೆಟ್ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಿದರು. 26 ಎಸೆತ ಎದುರಿಸಿದ ತಿಲಕ್ 6 ಬೌಂಡರಿ, 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೂ ಭಾಜನರಾದರು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ನಮನ್ ಧಿರ್ (31), ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ (26) ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡಿ ಗೆಲುವಿನ ಪಾಲು ಪಡೆದರು.
2 in 2 at Christchurch ✅ 📸 Snapshots from #TeamIndia's landmark 3️⃣0️⃣0️⃣th T20I 💙 Scorecard ▶️ https://t.co/FZtUFIFWS2 #NZvIND https://t.co/7LkJnIgfJk— BCCI (@BCCI) October 24, 2026
ಸೌಂಡ್ ಮಾಡದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ: ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಬದಲಿಗೆ ಹಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತುಸು ಒತ್ತಡ ಎದುರಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರು. 8 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 4 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ, ನಾಥನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ಗೆ ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿದರು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಜೋರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಔಟಾದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ನನ್ನು ಅದೇ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 180 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕಿವೀಸ್ ಪಡೆ ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆಯಿತು. ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆರಂಭಿಕರಾದ ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫಿನ್ ಅಲ್ಲೆನ್ ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಔಟಾದರು.
ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದ ಸೀಫರ್ಟ್ 7 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರೆ, ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ 16 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದರು. ಇದಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಡೆರಿಲ್ ಮಿಚ್ಚೆಲ್ ಸಹ 6 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು. ಇದರಿಂದ ತಂಡವು 41 ರನ್ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಫಿಲಿಪ್ಸ್, ಜಾಕೋಬ್ ಅಬ್ಬರ ಮುಂದುವರಿಕೆ: ಇನ್ನು ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬೊಬ್ಬಿರಿದಿದ್ದ ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೆವೊನ್ ಜಾಕೋಬ್ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೆರವಾದರು. ತಮ್ಮ ಖದರ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ ಇಬ್ಬರೂ, 116 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು 150ರ ಗಡಿ ದಾಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ಫಿಲಿಪ್ಸ್ 43 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 4 ಬೌಂಡರಿಯಿಂದ 70 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರೆ, ಜಾಕೋಬ್ 46 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಮೇತ 58 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸತತ ಎರಡನೇ ಫಿಫ್ಟಿ ಗಳಿಸಿದರು.
4 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿರುವ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೂ (50 ರನ್) ದುಬಾರಿಯಾದರು. ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ 2, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬದಲಾವಣೆ
ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್ ಬದಲಿಗೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಡಂ ಮಿಲ್ನೆ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದು, ಜೆಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದರು. ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿತ್ತು.
ಭಾರತದ 300ನೇ ಪಂದ್ಯ: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಪಂದ್ಯವು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ 300ನೇ ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ತಂಡ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಭಾರತ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 304 ಪಂದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 268 ಪಂದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 235 ಪಂದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 233 ಪಂದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಇದು 200ನೇ ಗೆಲುವಾಗಲಿದೆ.
ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಧನೆ: ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ 2005ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಭಾರತ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 2006ರಲ್ಲಿ ಆಡಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ತಂಡವು 300 ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 199 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. 83 ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತರೆ, ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳು ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು 10 ಪಂದ್ಯಗಳು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಇದುವರೆಗೆ 3 ಬಾರಿ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.