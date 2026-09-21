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ಭಾರತ vs ಜಪಾನ್​ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ; ನೇರಪ್ರಸಾರ, ಸಮಯದ ಮಾಹಿತಿ

ನಾಳೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್​ ತಂಡಗಳು ಚೊಚ್ಚಲ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

ಭಾರತ ಜಪಾನ್​ ಪಂದ್ಯ
ಭಾರತ ಜಪಾನ್​ ಪಂದ್ಯ (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 21, 2026 at 3:33 PM IST

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ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ನಡುವಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ 75ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳು ನಾಳೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ. ಜಪಾನ್‌ನ ಸಾನೋ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ 'ಸುಜುಕಿ ಕಪ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಭಾರತ ತಂಡ

ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಶಿವಂ ದುಬೆ ಮತ್ತು ಯುವ ಸೆನ್ಸೆಷನ್​ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರಂತಹ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಬೌಲರ್​​ಗಳು ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ T20I ಸರಣಿಯನ್ನು 3-0 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿರುವ ಭಾರತ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಪದಕ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಪಾನ್​ ವಿರುದ್ಧ ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯವು ಅಲ್ಲಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.

ಜಪಾನ್ ತಂಡ: ಜಪಾನ್ ತಂಡ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ 41 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ತಂಡವನ್ನು ಕೆಂಡಾಲ್ ಕಟೋವಾಕಿ-ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಮತ್ತು ಶತಕ ಗಳಿಸಿರುವ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ, ಲಾಚ್ಲಾನ್ ಯಮಮೊಟೊ-ಲೇಕ್ ಮತ್ತು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಟಕಹಾಶಿ ಕೂಡ ತಂಡದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜಪಾನ್ ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವು ಸ್ಪಿನ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಲೆಗ್-ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಶಿನ್ ತನಿಯಾಮಾ ಮಧ್ಯಮ ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಾರ್ಲಿ ಹರಾ ಮತ್ತು ಹೈನ್ಸ್ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಜಪಾನ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಎಲ್ಲಿ

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ನಡುವಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್​ವರ್ಕ್​ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಯಸುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫ್ಯಾನ್‌ಕೋಡ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಭಾರತ ತಂಡ: ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (ನಾಯಕ), ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ (ಉಪನಾಯಕ), ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಮತ್ತು ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್.

ಜಪಾನ್​ ತಂಡ: ಕೆಂಡಲ್ ಕಡೋವಾಕಿ-ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ (ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್), ಚಾರ್ಲಿ ಹರಾ-ಹಿಂಜೆ, ಬೆಂಜಮಿನ್ ಗೋ-ಇಟೊ ಡೇವಿಸ್, ಕೊಹೆ ಕುಬೋಟಾ, ವಟಾರು ಮಿಯಾಯುಚಿ, ರಿಯೊ ಸಕುರಾನೊ-ಥಾಮಸ್, ಡೆಕ್ಲಾನ್ ಸುಜುಕಿ-ಮ್ಯಾಕ್‌ಕಾಂಬ್, ಶೋಮಾ ಸುಗಯಾ-ಸ್ಲೇಟರ್, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಶಿರೈ-ಪ್ಯಾಟ್ಮೋರ್, ಲಾಚ್ಲಾನ್ ಯಮಮೊಟೊ-ಲೇಕ್, ಮಕೋಟೊ ತನಿಯಾಮ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ತಕಹಶಿ, ತ್ಸುಯೋಶಿ ತಕಡಾ, ಜೇಕ್ ಕುಸುದಾ-ನೈರ್ನ್, ಮತ್ತು ಅಲೆಸ್ಟೈರ್ ಕಡೋವಾಕಿ-ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್.

ಪಂದ್ಯ ಸಮಯ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30ಕ್ಕೆ

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ಭಾರತ ಜಪಾನ್​ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ
ಭಾರತ ಜಪಾನ್​ ಪಂದ್ಯ ನೇರಪ್ರಸಾರ
ಭಾರತ ಜಪಾನ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯ
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