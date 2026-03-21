ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ!!
ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಲಿರುವ ಟಿ20ಐ ಸರಣಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
Published : March 21, 2026 at 1:11 PM IST
ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಲೀಗ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಶನಿವಾರದಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರ ತಂಡವು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ, ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳು ಟಿ20 ಸರಣಿ ಆಡಲಿದೆ.
ಪಂದ್ಯದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ: ಜೂನ್ 26, 2026 ರಂದು ಬೆಲ್ಫಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಸಂಜೆ 7:30 ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಜೂನ್ 28 ರಂದು ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವು ಬೆಲ್ಫಾಸ್ಟ್ನ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತ ತಂಡವು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2007 ರಲ್ಲಿ ODI ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿತ್ತು.
ಭಾರತ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟಿ20 ಸರಣಿ ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಆರಂಭ; ಜೂನ್ 28 ರಂದು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೊನೆಯ T20I ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ ನಂತರ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ತೆರಳಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ T20I ಸರಣಿಯು ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. T20I ಸರಣಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯವು ಜುಲೈ 11 ರಂದು ದಿ ಏಜಿಯಸ್ ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 13 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು T20Iಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಭಾರತ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ದೇಶ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಭಾಜನವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ vs ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಹೆಡ್-ಟು-ಹೆಡ್ ದಾಖಲೆ; ಭಾರತವು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.100 ರಷ್ಟು ಗೆಲುವಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಎಂಟು ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ, ಭಾರತ ಆ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಐರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಆಡಲಾಗಿದೆ.
