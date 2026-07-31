112 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್; ದಿನಾಂಕ, ಸ್ಥಳ ಪ್ರಕಟ!!
ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ.
Published : July 31, 2026 at 12:55 PM IST
ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಶನ್ (ಎಐಎಫ್ಎಫ್) ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 1992ರಲ್ಲಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಭಾರತ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ತಂಡ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಫಿಫಾ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಂತೆ, ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
A date for the history books. 🇮🇳🤝🇧🇷 pic.twitter.com/Sj7zneeHnv— Indian Football (@IndianFootball) July 30, 2026
ಎಐಎಫ್ಎಫ್ ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಬ್ರತಾ ಪಾಲ್ ಅವರು, ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಇದು ಕೇವಲ ಪಂದ್ಯವಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪರೂಪದ ಅವಕಾಶ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇಂತಹ ಅನುಭವಗಳು ಆಟಗಾರರು ಬೆಳೆಯಲು, ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಾಣಲು ಮತ್ತು ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
AIFF ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಿನಾಂಕ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನಡುವಿನ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸ್ನೇಹಿ ಪಂದ್ಯವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡವು 1914 ರಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿತು ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಅಂದಿನಿಂದ, 112 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ, ಆದರೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡವು ಭಾರತೀಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿರಲಿಲ್ಲ.
ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ತಂಡ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿ ದೇಶದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಾರೆಗಳನ್ನು ನೇರಪ್ರಸಾರ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಂದ್ಯವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಯುವ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಹೊಸ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Da Austrália para a Índia 🇧🇷🇮🇳— brasil (@CBF_Futebol) July 30, 2026
A agenda da Seleção Brasileira continua.
Depois dos amistosos na Austrália, nosso próximo destino será a Índia, onde escreveremos um capítulo inédito da nossa história.
No dia 3 de outubro, a Seleção entrará em campo pela primeira vez em solo… pic.twitter.com/UNbhtNU3we
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬ್ರೆಜಿಲ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತೋರಿಸಿದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಸಹ ದಂಗಾಗಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಳದಿ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಬೀದಿಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ಇದರ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಉತ್ಸಾಹವು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಸಿದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಪರ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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