ಭಾರತ vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ; ಏಕದಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಲಿಷ್ಠ?: ಹೀಗಿದೆ ಹಿಂದಿನ ಫಲಿಂತಾಶ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಗಳು ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಆಡಲಿದ್ದು ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ಮುಖಾಮುಖಿ ದಾಖಲೆ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : October 17, 2025 at 1:23 PM IST
Ind vs Aus ODI Series: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವಣ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಅ.19 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗಾಗಲೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಲುಪಿದ್ದು, ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಭಾನುವಾರ ಪರ್ತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಯುವ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರಣಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಗಳು ಈ ವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಆಸೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಭಾರತ vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮುಖಾಮುಖಿ ದಾಖಲೆ: ಏಕದಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಗಳು ಈವರೆಗೂ ಒಟ್ಟು 152 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ 58 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೇ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 84 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಹತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳು ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಅಂಕಿ - ಅಂಶ ಗಮನಿಸಿದರೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತ ತಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದು ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪೈಪೋಟಿ ಎದುರಾಗಲಿದೆ.
ಭಾರತ - ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವಿನ ಕೊನೆಯ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶ
ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 4, 2025 ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಬಾರಿಗೆ ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಭಾರತ 4 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 264 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು ಇದಕ್ಕುತ್ತರವಾಗಿ ಭಾರತ 48.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 267 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು 84 ರನ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದ್ದರು.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವಿನ ಕೊನೆಯ 5 ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಫಲಿತಾಂಶ
ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಕೊನೆಯ ಐದು ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡಿದರೇ ಭಾರತ 2 ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 3 ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. 2019 ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು 3-2 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. 2020ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು 2-1 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. 2021ರಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು 2-1 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. 2023ರಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು 2-1 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. 2023ರಲ್ಲಿ, ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಮೊದಲು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಾಯಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ 2-1 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿತ್ತು.
ಭಾರತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹಿಂದಿನ 5 ಸರಣಿ ಫಲಿತಾಂಶ
- 2019- 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿ- ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 3-2 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು
- 2020- 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿ- ಭಾರತ 3-1 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು
- 2021- 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿ- ಆಸೀಸ್ 2-1 ಅಂತರದಿಂದ ಜಯ
- 2023- 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿ- ಆಸೀಸ್ಗೆ 2-1 ಅಂತರದ ಗೆಲುವು
- 2023- 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿ- ಭಾರತ 2-1 ಅಂತರದ ಜಯ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತ vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಔಟ್!