ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಮಾರಕ ​ದಾಳಿಗೆ ಕುಸಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿ

ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡ್ನಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆಲೌಟ್​ ಆಗಿದೆ.

ಭಾರತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪಂದ್ಯ
ಭಾರತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪಂದ್ಯ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 25, 2025 at 12:57 PM IST

Ind vs Aus 3rd ODI: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವಿನ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬೃಹತ್​ ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಭಾರತದ ಬೌಲಿಂಗ್​ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.

ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದ ಆಸೀಸ್​ ತಂಡ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೇ 61 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬೃಹತ್​ ಸ್ಕೋರ್​ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಟ್ರಾವಿಸ್​ ಹೆಡ್​ 29 ರನ್​ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ​ ಸಿರಾಜ್​ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್​ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಹೊರನಡೆದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಮಿಚೆಲ್​ ಮಾರ್ಷ್​ (41) ಸಹ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. 88 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ತಂಡದ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್​ಗಳು ಉರುಳಿದವು.

ನಂತರ ಮಾಥ್ಯು ಶಾರ್ಟ್​ 30 ರನ್​ ಗಳಿಸಿ ಪೆವಿಯಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರೇ, ಅಲೆಕ್ಸ್​ ಕ್ಯಾರಿ (24), ಕೂಪರ್​ ಕಾನೋಲಿ (23), ಮಿಚೆಲ್​ ಓವೆನ್​ (1), ಮಿಚೆಲ್​ ಸ್ಟಾರ್ಕ್​ (2), ನಾಥನ್​ ಎಲ್ಲಿಸ್ (16), ಆಡಮ್​ ಜಾಂಪ (2) ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು. ತಂಡದ ಪರ ಮ್ಯಾಟ್​ ರೇನ್​ಶಾ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಹೈಸ್ಕೋರ್​​ರ​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇವರು 58 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಬೌಂಡರಿ ಸಹಾಯದಿಂದ 56 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 46.4 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 236 ರನ್​ ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್​ ಆಯ್ತು.

ಭಾರತದ ಪರ ಹರ್ಷಿತ್​ ರಾಣಾ 4 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು. ಅವರು 8.4 ಓವರ್​ ಬೌಲ್​ ಮಾಡಿ 39 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಉಳಿದಂತೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ ಸುಂದರ್​ 2 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದರೇ, ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಸಿರಾಜ್​, ಕುಲ್ದೀಪ್​ ಯಾದವ್, ಅಕ್ಷರ್​ ಪಟೇಲ್​ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ್​ ಕೃಷ್ಣ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಬೌಲಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್​ ದುಬಾರಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು 7 ಓವರ್​ ಬೌಲ್​ ಮಾಡಿ 52 ರನ್​ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು.

ಭಾರತ ತಂಡ: ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (ನಾಯಕ), ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ: ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ (ನಾಯಕ), ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಶಾರ್ಟ್, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ರೆನ್ಶಾ, ಅಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಕೂಪರ್ ಕಾನೊಲಿ, ಮಿಚ್ ಓವನ್, ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್, ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್‌ವುಡ್, ನಾಥನ್ ಎಲ್ಲಿಸ್ ಮತ್ತು ಆಡಮ್ ಜಂಪಾ.

