ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2029ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಆಯೋಜನೆ: 2031ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಸಹ-ಆತಿಥ್ಯ
India To Stage 2029 Champions Trophy: 2028ರ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 12ರವರೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಿವೆ.
Published : November 16, 2026 at 11:26 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: 2029ರ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಆಯೋಜಿಸಲಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, 2031ರ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಿವೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಸಿ) ಮಂಡಳಿಯು 2035ರವರೆಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.
ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಬಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಐಸಿಸಿ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಐಸಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಧಾರಿತ ಅರ್ಹತಾ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಅವಕಾಶಗಳ ಮೂಲಕ 'ಫುಲ್ ಮೆಂಬರ್' (ಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯ) ಮತ್ತು 'ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮೆಂಬರ್' (ಸಹ ಸದಸ್ಯ) ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
2029ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9ರಿಂದ 28ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಿರುವ 2031ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 23ರವರೆಗೆ ಜರುಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 2028ರಿಂದ 2035ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಪುರುಷರ ಟೂರ್ನಿಗಳ ಆತಿಥ್ಯದ ಸಮಯವನ್ನೂ ಐಸಿಸಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸದಸ್ಯ ಮಂಡಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
The road to #CWC27 is set 🏆 More details on the ICC Men’s Cricket World Cup 2027 Qualifier ➡️ https://t.co/BIj9JSCZvg https://t.co/OqX1lq0Q7C— ICC (@ICC) November 15, 2026
2028ರ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 12ರವರೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಿವೆ. 2029ರ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ (WTC) ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ಜೂನ್ 8ರಿಂದ 12ರವರೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. 2030ರ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಜುಲೈ 4ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 4ರವರೆಗೆ ಆರ್ತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 2031ರ ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಸಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನೂ ಸಹ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಜೂನ್ 12ರಿಂದ 16ರವರೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಿದೆ.
2032ರ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್, 2033ರ ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಸಿ ಫೈನಲ್, 2033ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ, 2034ರ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್, 2035ರ ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಸಿ ಫೈನಲ್ ಮತ್ತು 2035ರ ಪುರುಷರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಘೋಷಣೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ.
ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಈ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಐಸಿಸಿ ಸಿಇಒ ಸಂಜೋಗ್ ಗುಪ್ತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಸಿಸಿ ಈವೆಂಟ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕ್ರೀಡಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ ಸಿಗಲಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಐಸಿಸಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಐಸಿಸಿ ಮಂಡಳಿಯು 2027ರ ಪುರುಷರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್, 2028ರ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು 2028ರ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ಅರ್ಹತಾ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.
2027ರ ಫೆಬ್ರವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 10 ತಂಡಗಳು 23 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಡಲಿವೆ. ಈ ತಂಡಗಳನ್ನು ತಲಾ ಐದು ತಂಡಗಳಂತೆ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಅಗ್ರ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳು 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲಿವೆ. ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ವಿಜೇತ ತಂಡವು ನೇರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಟೂರ್ನಿಯ 'ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತ'ಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಉಳಿದ ಮೂರು ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡಗಳು 'ಸೂಪರ್ ಸೀರೀಸ್'ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿವೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
2028ರ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 16 ತಂಡಗಳ 'ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್' (ಜಾಗತಿಕ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತು) 2028ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 31 ಪಂದ್ಯಗಳಿರಲಿದ್ದು, ತಲಾ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳ ನಾಲ್ಕು ಗುಂಪುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗಳು, ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ನಿಂದ ಎಂಟು ತಂಡಗಳು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲಿವೆ. ಕನಿಷ್ಠ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಷರತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರತಿ ವಲಯದಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ತಂಡವು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ತಂಡಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 2028ರ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ಗಾಗಿ ವಲಯವಾರು ಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಐಸಿಸಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆ.
2026ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರೂ, 2028ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ನೇರ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾದ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ, 2027ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಲಯವಾರು ಅರ್ಹತಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಎಂಟು ತಂಡಗಳು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿವೆ.
Here’s how teams can book their place at the ICC Men’s and Women’s #T20WorldCup 2028 🏆⬇️ https://t.co/VvN3foQWxO— ICC (@ICC) November 15, 2026
ಆಫ್ರಿಕಾ, ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಲಯಗಳಿಗೆ ತಲಾ ಎರಡು ಅರ್ಹತಾ ಸ್ಥಾನಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ವಲಯಗಳಿಗೆ ತಲಾ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 10 ತಂಡಗಳ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ತಂಡಗಳು, 2028ರ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತುಂಬಲಿವೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, 2028ರ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮರುಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅಂತಿಮ ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಐಸಿಸಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಪುರುಷರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತು 2028ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 5ರಿಂದ 13ರವರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 5ರವರೆಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿದೆ.
ಈ ಎರಡೂ ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳಂತೆ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಟೂರ್ನಿಯು 13 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ. ಆಯಾ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಗೆದ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ 2028ರ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೊನೆಯ ಅರ್ಹತಾ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲಿದೆ.
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