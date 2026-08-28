ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್: ಉರುಗ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ನೇಹಪರ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿದೆ ಭಾರತ!!
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಉರುಗ್ವೆ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಸೌಹಾರ್ದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಫಿಫಾ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
Published : August 28, 2026 at 11:35 AM IST
ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶುಭಸುದ್ಧಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡವು ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಉರುಗ್ವೆ ತಂಡ ಸಹ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಉರುಗ್ವೆ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌಹಾರ್ದ ಪಂದ್ಯವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6 ರಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಗುರುವಾರ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಭಾರತ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಆಡುವುದನ್ನು ನೋಡುವ ಸುವರ್ಣವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 27ರ ಗುರುವಾರ ಉರುಗ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಫಿಫಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಫಿಫಾ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಫಿಫಾ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ನೇಹಪರ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀ ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪನಾಮ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪನಾಮ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ಉರುಗ್ವೆಯಂತಹ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ತಂಡಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಉರುಗ್ವೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ 20ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇದಲ್ಲದೇ ತಂಡವು 1930 ಮತ್ತು 1950ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು 1954, 1970 ಮತ್ತು 2010ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಆಡಿದೆ.
🇮🇳🤝🇺🇾— Indian Football (@IndianFootball) August 27, 2026
Welcoming the two-time world champions to Kolkata on October 6.#IndianFootball @Uruguay pic.twitter.com/DU8287LZMS
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ, ಉರುಗ್ವೆ ತಂಡವು ಗುಂಪು ಹಂತದಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದಿತು. ಉರುಗ್ವೆ ತಂಡದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಡಿಯಾಗೋ ಫೋರ್ಲಾನ್ ಅವರು 2016ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಸಿಟಿ ಎಫ್ಸಿ ಪರ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನೂ ಆಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪನಾಮ ವಿರುದ್ಧದ ಭಾರತ ತಂಡದ ಪಂದ್ಯವೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿರಲಿದೆ. 2023ರ SAFF ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ನಂತರ ಭಾರತ ತಂಡವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರತವು ಕುವೈತ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ SAFF ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳ ನಂತರ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 12 ಮತ್ತು 15 ರಂದು ಎರಡು ಸ್ನೇಹಪರ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.
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