ಬುಧವಾರ ಧಮಾಕ! ಒಂದೇ ದಿನ 3 ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿದೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ!!
ಬುಧವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ? ನೇರ ಪ್ರಸಾರ, ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : June 16, 2026 at 1:50 PM IST
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ವಿಶೇಷ ದಿನವಾಗಿರಲಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ 17 ರಂದು, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಯಾವ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ ಪಂದ್ಯ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ. ನಾಳೆ ಭಾರತ ಹಿರಿಯ ಪುರುಷರ ತಂಡ, ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಮತ್ತು ಭಾರತ 'ಎ' ತಂಡಗಳು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿವೆ. ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿದ್ದು, ಪುರುಷರ ತಂಡಗಳು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿವೆ.
ಒಂದೇ ದಿನ ಮೂರು ಪಂದ್ಯ
INDA vs AFGA: ಭಾರತ 'ಎ' ವಿರುದ್ಧ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ 'ಎ' ಪಂದ್ಯವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ 'ಎ' ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ 'ಎ' ಭಾರತ 'ಎ' ತಂಡಗಳು ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದರೇ ಭಾರತ ಫೈನಲ್ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಗೆಲುವು ಒಂದು ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧವೂ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದೆ. ನಾಳೆಯ ಪಂದ್ಯ ದಂಬುಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದರೇ ಭಾರತ ಫೈನಲ್ ಆಸೆಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿರಲಿವೆ.
ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡಗಳು - ಭಾರತ: ಪ್ರಭಾಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್ (ವಿ.ಕೀ), ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕವಾಡ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮ (ನಾ), ಆಯುಷ್ ಬದೋನಿ, ಸೂರ್ಯಾಂಶ್ ಶೆಡ್ಗೆ, ನಿಶಾಂತ್ ಸಿಂಧು, ಅನುಕೂಲ್ ರಾಯ್, ಅರ್ಷದ್ ಖಾನ್, ವಿಪ್ರಜ್ ನಿಗಮ್, ಯಶ್ ಠಾಕೂರ್.
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ: ಇಮ್ರಾನ್ ಮಿರ್ (ನಾ), ಹಾಸನ ಈಸಖಿಲ್, ಖಾಲಿದ್ ತನಿವಾಲ್, ಇಜಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅಹ್ಮದ್ಝೈ, ಬಹಿರ್ ಶಾ, ಇಶಾಕ್ ರಹೀಮಿ (ವಿ.ಕೀ), ಖಲೀಲ್ ಗುರ್ಬಾಜ್, ಜಹೀರ್ ಖಾನ್, ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅಹ್ಮದ್ಝೈ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಫರ್ಮಾನುಲ್ಲಾ ಸಫಿ.
ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಎಲ್ಲಿ?: ಭಾರತ ಎ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಎ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ಪಂದ್ಯ ಸೋನಿ ಲೀವ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ.
ಭಾರತ vs ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ
ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30ಕ್ಕೆ, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಈ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸರಣಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್ ದಾಖಲೆ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಇದುವರೆಗೆ 5 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿವೆ. ಭಾರತ 4 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಇನ್ನೂ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದೇ ಒಂದು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ.
ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡಗಳು - ಭಾರತ: ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (ನಾ), ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (ವಿ.ಕೀ), ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಹರ್ಷ ದುಬೆ, ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ.
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ: ರಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್ (ವಿ.ಕೀ), ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜದ್ರಾನ್, ಸೇದಿಕುಲ್ಲಾ ಅಟಲ್, ರಹಮತ್ ಶಾ, ಹಶ್ಮತುಲ್ಲಾ ಶಾಹಿದಿ (ನಾ), ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ, ರಶೀದ್ ಖಾನ್, ಅಜ್ಮತುಲ್ಲಾ ಒಮರ್ಜಾಯ್, ಎಎಮ್ ಗಜನ್ಫರ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಂ ಸಫಿ, ಜಿಯಾ ಉರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಶರೀಫಿ.
ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಸಾರ ಎಲ್ಲಿ?: ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ಪಂದ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಇರಲಿದೆ.
ಭಾರತ vs ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಂದ್ಯ
ಇದೇ ದಿನ ಸಂಜೆ 7:00 ಗಂಟೆಗೆ, ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯವಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನೂ ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಲೀಡ್ಸ್ನ ಹೆಡಿಂಗ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
ಭಾರತ ತಂಡ - ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ, ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ, ಜೆಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್, ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (ನಾ), ಭಾರತಿ ಫುಲ್ಮಾಲಿ, ರಿಚಾ ಘೋಷ್ (ವಿ.ಕೀ), ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲ್, ಶ್ರೀ ಚರಣಿ, ಕ್ರಾಂತಿಗೌಡ.
ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಂಡ - ಸ್ಟಾರ್ ಚಾಲೀಸ್, ಸನ್ಯಾ ಖುರಾನಾ, ಫೆಬೆ ಮೊಲ್ಕೆನ್ಬೋರ್, ಬಾಬೆಟ್ಟೆ ಡಿ ಲೀಡೆ (ನಾ/ವಿ.ಕೀ), ರೋಬಿನ್ ರಿಜ್ಕೆ, ಐರಿಸ್ ಜ್ವಿಲ್ಲಿಂಗ್, ಹೀದರ್ ಸೀಗರ್ಸ್, ಫ್ರೆಡೆರಿಕ್ ಓವರ್ಡಿಜ್ಕ್, ಕ್ಯಾರೋಲಿನ್ ಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಸೀಜರ್ಸ್, ಇಸಾಬೆಲ್ ವೊನಿಂಗ್.
ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಸಾರ ಎಲ್ಲಿ?: ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ಪಂದ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಇರಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 68 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ಅಚ್ಚರಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ!!