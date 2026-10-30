ಏಷ್ಯಾಕಪ್ಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರಕಟ; ದ್ರಾವಿಡ್, ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಪುತ್ರರಿಗೂ ಅವಕಾಶ
ಅಂಡರ್ 19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ಗಾಗಿ 15 ಸದಸ್ಯರ ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಮತ್ತು ದ್ರಾವಿಡ್ ಪುತ್ರರಿಬ್ಬರಿಗೂ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
Published : October 30, 2026 at 5:17 PM IST
ಬಿಸಿಸಿಐ 2026ರ ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ಗಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 5 ರಿಂದ 14 ರವರೆಗೆ ಓಮನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟೂರ್ನಿಗಾಗಿ 15 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡವನ್ನು ಇಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಂಡವನ್ನು ಲಕ್ಷ ರಾಯಚಂದನಿಗೆ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಯಶವರ್ಧನ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರಿಗೆ ಉಪನಾಯಕತ್ವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಭಾರತೀಯ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಅನ್ವಯ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಮತ್ತು ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರನ್ನು ಸಹ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 8 ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿ
ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. ಭಾರತವು ಯುಎಇ, ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾ ತಂಡಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಭಾರತ ತಂಡವು ನವೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ನೇಪಾಳ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 8 ರಂದು ತನ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಎರಡೂ ಗುಂಪುಗಳ ಅಗ್ರ 2 ತಂಡಗಳು ನವೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿವೆ. ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.
🚨 News 🚨 India U19 squad for ACC Men’s U19 Asia Cup announced. More Details 🔽 https://t.co/RPWuCiVGBQ— BCCI (@BCCI) October 30, 2026
ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ತಂಡದಲಿ ಸ್ಥಾನ
ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಅಂಡರ್ -19 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದೇಶೀಯ ಅಂಡರ್ -19 ಟೂರ್ನಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತ - ಎ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಯವೀರ್ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದರು. ತನ್ನ ತಂದೆಯಂತೆಯೇ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆರ್ಯವೀರ್, ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಆಯ್ಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆರ್ಯವೀರ್ ಹೆಗಲಿಗಿರಲಿದೆ.
ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ದ್ರಾವಿಡ್ ಪುತ್ರ ಸೇರ್ಪಡೆ
ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಅನ್ವಯ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಅಂಡರ್-19 ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ್ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ತಂದೆಯಂತೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯ ಶೈಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಡುವ ಮೂಲಕ, ಅನ್ವಯ್ ಒತ್ತಡದಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡ: ಲಕ್ಷ ರಾಯಚಂದನಿ (ನಾಯಕ), ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್, ವಿ.ಕೆ. ವಿನೀತ್, ಯಶಬರ್ಧನ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ (ಉ.ನಾ), ಕುಶಾಗ್ರಾ ಓಜಾ, ಅರ್ಜುನ್ ರಜಪೂತ್, ಮನಲ್ ಚೌಹಾಣ್, ಅನ್ವೇ ದ್ರಾವಿಡ್ (ವಿ.ಕೀ), ರಜತ್ ಬಾಘೆಲ್ (ವಿ.ಕೀ), ವಿ.ಯಶ್ವೀರ್, ಆರ್ಯನ್ ಸವಸಾನಿ, ಮೋಹಿತ್ ಉಲ್ವಾ, ಕಾವ್ಯಾ ಪಟೇಲ್, ಶವಿನ್ ವಿನೋದ್, ಇಶಾನ್ ಸೂದ್.
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