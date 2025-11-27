ETV Bharat / sports

ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಪುಟಿದೇಳುತ್ತೇವೆ​: ಶುಭ್​​ಮನ್​ ಗಿಲ್

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೀನಾಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಸೋಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ನಾಯಕ ಶುಭ್​​ಮನ್​ ಗಿಲ್​ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

SHUBMAN GILL
ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶುಭ್​​ಮನ್​ ಗಿಲ್ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 27, 2025 at 6:48 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಸೋಲು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಜಂಘಾಬಲವನ್ನೇ ಕುಸಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸರಣಿ ವೈಟ್​ವಾಶ್​ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್​ ಮತ್ತವರ ತಂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂಡಿತರಿಂದ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರತ ತಂಡ ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸರಣಿ ವೈಟ್​ ವಾಶ್​ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಸಲ. ಗೌತಮ್​ ಗಂಭೀರ್​ ಕೋಚ್​ ಹುದ್ದೆ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಸಾಧನೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂಡಿತರು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕತ್ತು ನೋವಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದ ಶುಭ್​ ಮನ್​ ಗಿಲ್​ ತಂಡದ ಹೀನಾಯ ಸೋಲಿಗೆ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸೋಲನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ತಂಡ ಪುಟಿದೇಳಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಪುಟಿದೇಳುತ್ತೇವೆ': ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನಾಯಕ ಗಿಲ್​, "ಶಾಂತ ಸಮುದ್ರಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಈಜಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಚಂಡಮಾರುತ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಾಗ ನಾವೇ ಈಜಿ ದಡ ಸೇರುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದೆ, ತಂಡವಾಗಿ ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತೇವೆ. ದೃಢವಾಗಿ ಪುಟಿದೇಳುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 408 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿತು. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 30 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸರಣಿಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್​ ಸ್ವೀಪ್​ ಮಾಡಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 0-3 ಅಂತರದ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಸರಣಿ ವೈಟ್‌ವಾಶ್ ಆಗಿತ್ತು. 25 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಗೆಲುವು ಇದಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

'ಬಿಸಿಸಿಐ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ'-ಗಂಭೀರ್: ಸರಣಿ ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವ ಕೋಚ್​ ಗೌತಮ್​ ಗಂಭೀರ್​ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಬಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ, "ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ)ಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಟ್ರೋಫಿ, ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಗೆದ್ದಾಗ ನಾನೇ ಕೋಚ್​ ಆಗಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ಜನರು ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯನ್ನು 2-2ರಿಂದ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

