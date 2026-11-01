5ನೇ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಸೋತರೂ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಭಾರತ
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಐದನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋತರೂ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.
Published : November 1, 2026 at 4:49 PM IST
IND vs NZ 5th T20I Record: ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಐದನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪಡೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 192 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 18 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಭಾರತ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು 3-2 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್ ಅವರ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿಸಿದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 50 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 93 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು, ಇದರಲ್ಲಿ 11 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು ಐದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಸಹ 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 65 ರನ್ಗಳ ಅಜೇಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ ಎಂಟು ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಹರಿದು ಬಂದವು. ಬೆವೊನ್ ಜೇಕಬ್ಸ್ ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು.
New Zealand win the 5️⃣th and final T20I by seven wickets. #TeamIndia clinch the series by a 3️⃣-2️⃣ margin Scorecard ▶️ https://t.co/B5TqF9MWu4 #NZvIND https://t.co/mf9XPPv15m— BCCI (@BCCI) November 1, 2026
ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಕಳಪೆ ಆರಂಭವನ್ನೇ ಪಡೆಯಿತು. ಎರಡನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗಿ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ (2) ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ ಮತ್ತು ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 73 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ಆಡಿದರು. ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಚೆಲ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದರು. ಮಿಚೆಲ್ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 29 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ಬಳಿಕ ಸೀಫರ್ಟ್ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಜೊತೆ 86 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಸೀಫರ್ಟ್ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಟಿ20 ಶತಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ 16ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ನಂತರ, ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದರು.
ಭಾರತದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಹೀಗಿತ್ತು
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಟಾಸ್ ಸೋತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 191 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಭಾರತ ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಕಂಡಿತು. ಆರಂಭಿಕರಾದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 1) ಮತ್ತು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (10 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4) ವಿಫಲರಾದರು. ನಂತರ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಬಲವಾದ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿದರು.
That winning feeling 🏆 #TeamIndia Captain Shreyas Iyer @ShreyasIyer15 receives the #NZvIND T20I Series winner's trophy from the High Commissioner of India to New Zealand, Her Excellency Ms Maunpuii Saiawi @MuanpuiiSaiawi 🙌 @IndiainNZ https://t.co/2mBXgXXnI9— BCCI (@BCCI) November 1, 2026
ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಇಬ್ಬರು 93 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಇಶಾನ್ 32 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಐದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 61 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರನ್ನು 11 ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲೇರ್ ಟಿಕ್ನರ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ನಾಥನ್ ಸ್ಮಿತ್ 12 ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಯ್ಯರ್ 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 50 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಉಳಿದಂತೆ ನಮನ್ ಧೀರ್ (33 ರನ್) ಮತ್ತು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ 22 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪರ ಆಡಮ್ ಮಿಲ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರೆ, ನಾಥನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೇರ್ ಟಿಕ್ನರ್ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಪಂದ್ಯ ಸೋತರು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಭಾರತ
ಐದನೇ ಟಿ20 ಸೋತರು ಭಾರತ ತಂಡ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಟಿ20ಐ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷ ಒಂದರಲ್ಲಿ 400 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ತಂಡ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಟ್ಟು 11 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ 400 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು.
𝟒𝟎𝟎 𝙎𝙄𝙓𝙀𝙎 𝙄𝙉 𝘼 𝘾𝘼𝙇𝙀𝙉𝘿𝘼𝙍 𝙔𝙀𝘼𝙍.💥 India become the first team to smash 400 sixes in T20Is in a calendar year, achieving the feat in just 40 matches! 142 of them have come against New Zealand. #TeamIndia #INDvsNZ #T20I #ShreyasIyer https://t.co/HeY3VErj79— CricTracker (@Cricketracker) November 1, 2026
ಈ ವರ್ಷ 40 ಟಿ20ಐಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಭಾರತ 400 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದೆ, ನಂತರ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ (24 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 224 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು) ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ (21 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 224 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು) ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.
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