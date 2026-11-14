ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್: ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ 1 ವಿಕೆಟ್ನ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು
ಅಂಡರ್ 19 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
Published : November 14, 2026 at 7:10 PM IST
IND vs PAK Final: ಅಂಡರ್ 19 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿಂದು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ನಿಕಟ ಪೈಪೋಟಿ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ವರೆಗೆ ನಡೆದ ಈ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು 1 ವಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ಅಲ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 337 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ 50ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 339 ರನ್ಗಳ ಕಲೆಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ವಿಜಯಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದ ಈ ಸ್ಮರಣೀಯ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಮನಲ್ ಚೌಹಾಣ್ ಮತ್ತು ಮೋಹಿತ್ ಉಲ್ವಾ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದವರೆಗೂ ಪಂದ್ಯ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿತ್ತು. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆಲ್ಲಲು 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 3 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು. ಈ ವೇಳೆ ಮೋಹಿತ್ ಉಲ್ವಾ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಣೀಯ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಭಾರತವು 9 ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಅಂಡರ್-19 ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನರ್ಹಾ.
ಸೋಲಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ಪಾರಾದ ಭಾರತ
ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ತಂಡವು ಸೋಲಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಭಾರತ ತನ್ನ ಎಂಟನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಸ್ಕೋರ್ 252 ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು 86 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು ಕೇವಲ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದ್ದವು. ನಂತರ ಮನಲ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೋಹಿತ್ ಉಲ್ವಾ ಸೇರಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಮನಲ್ ಚೌಹಾಣ್ 32 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 47 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಂಡವು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಅವರು ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿತು.
ನಾಲ್ಕು ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ ಉಲ್ವಾ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದರು.
ಭಾರತದ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಿಕೆಟ್ 309 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಪತನವಾದಾಗ, ಸೋಲು ಖಚಿತವೆಂದೆ ತೋರುತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮೋಹಿತ್ ಉಲ್ವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು ಇವರಿಗೆ ವೆಂಕಟ್ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಮೋಹಿತ್ ಕೇವಲ 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 49 ರನ್ ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. 11 ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ವೆಂಕಟ್ ಕೇವಲ ಎಂಟು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 11 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೋಹಿತ್ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.
ಉಸ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಶತಕ
ಉಸ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಶತಕದೊಂದಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಉಸ್ಮಾನ್ 111 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 11 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 107 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದಿರ್ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು, ಕೇವಲ 54 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 80 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಮೂರು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಎಂಟು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಫರ್ಹಾನ್ ಯೂಸುಫ್ 60 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 63 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ಕಾವ್ಯಾ ಪಟೇಲ್ 4 ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟ್ 3 ವಿಕೆಟ್
ಭಾರತ ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾವ್ಯ ಪಟೇಲ್ 10 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 68 ರನ್ಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ವೆಂಕಟ್ 5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 40 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಅರ್ಜುನ್ ರಜಪೂತ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬೌಲರ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮನಾಲ್ ಚೌಹಾಣ್ ಕೇವಲ ಮೂರು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 40 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.