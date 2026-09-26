ಫುಟ್ಬಾಲ್: ಪನಾಮ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಭಾರತ
ಶುಕ್ರವಾರ ಶ್ರೀ ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪನಾಮ ನಡುವಿನ ಫಿಫಾ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌಹಾರ್ದ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
Published : September 26, 2026 at 10:45 AM IST
ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀ ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಫಿಫಾ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌಹಾರ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡ ಪನಾಮ ವಿರುದ್ಧ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಈ ರಣರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು, ಆದರೆ ಪನಾಮ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪಂದ್ಯವು 1-1 ರಿಂದ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
41ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರಯಾನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಗೋಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಬಲವಾದ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿತು ಮತ್ತು ಪನಾಮಗೆ ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿರಾಮದ ನಂತರ, ಪ್ರವಾಸಿ ತಂಡವು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು 68ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಒಮರ್ ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾ ಅವರ ಗೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಸಮಗೊಳಿಸಿತು.
A clinical finish into the back of the net to give the Blue Tigers the breakthrough against Panama! 🦁— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 25, 2026
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ಭಾರತವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಿಫಾ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ 137ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಪನಾಮ 45ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು ಮತ್ತು ಪನಾಮದ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯನ್ನು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿತು.
ಖಾತೆ ತೆರೆದ ರಯಾನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್
ಆರಂಭಿಕ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪನಾಮ ತಂಡವು ಉತ್ತಮ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು, ಆದರೆ ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಗೋಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯ್ತು. ಎಂಟನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆಕಾಶ್ ಮಿಶ್ರಾ ನೀಡಿದ್ದ ಅದ್ಭುತ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ರಯಾನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು.
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. ಆಶಿಕ್ ಕುರುನಿಯನ್ ಕೂಡ ಮೊದಲಾರ್ಧದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಹೊಡೆದ ಶಾಟ್ ಸೈಡ್ ನೆಟ್ಗೆ ತಗುಲಿತು.
ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಳಿಕ ಭಾರತ 41ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಆಕಾಶ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅದ್ಭುತ ಲಾಂಗ್ ಪಾಸ್ ನೀಡಿದರು ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದು ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಮಾರ್ಕೋಸ್ ರೇಯ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಮೀರಿಸಿ ನೆಟ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಭಾರತವು ಅರ್ಧಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತು.
ದ್ವಿತಿಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಪನಾಮ
ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪನಾಮ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ದಾಳಿ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಭಾರತದ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಗುರುಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂಧು ಹಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿದರು. 50ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗಿಯೋವಾನಿ ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 68 ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪನಾಮ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿತು. ಒಮರ್ ವೇಲೆನ್ಸಿಯಾ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಬಲ ಹೊಡೆತವು ನೇರವಾಗಿ ನೆಟ್ಗೆ ಹೋಯಿತು.
ಬಳಿಕ ಪ್ರವಾಸಿ ತಂಡವು ಮುನ್ನಡೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಪನಾಮಾದ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವು ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಹಾರಿತ್ತು ಆದರೆ ಗುರುಪ್ರೀತ್ ಭಾರತವನ್ನು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತೊಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ಕೋರ್ ಸಮಬಲಗೊಂಡ ನಂತರ, ಭಾರತ ತನ್ನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿತು. ಬದಲಿ ಆಟಗಾರ ಎಡ್ಮಂಡ್ ಲಾಲ್ರಿಂಡಿಕಾ ನೀಡಿದ ಪಾಸ್ನಿಂದ ಮನ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲವಾಯ್ತು. ಕಾರ್ನರ್ ಪಡೆದ ನಂತರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ಚಮ್ ಕೂಡ ಗೋಲಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅವರ ಹೊಡೆತವು ಗುರಿಯ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೋಲುಗಳು ಬಾರದ ಕಾರಣ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಬೇಕಾಯಿತು.
Honours even at Kanteerava. 🇮🇳🇵🇦#INDPAN #BlueTigers #IndianFootball pic.twitter.com/MLvG94FqdJ— Indian Football (@IndianFootball) September 25, 2026
ಈ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡದ ಈಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ನಂತರ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6 ರಂದು ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉರುಗ್ವೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೆಣಸಲಿದೆ.
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