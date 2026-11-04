ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ; ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಕೊಹ್ಲಿ!
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
Published : November 4, 2026 at 3:11 PM IST
IND vs NZ 1st ODI Result: ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಮಳೆ ಬಾಧಿತ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ, ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆಕ್ಲೆಂಡ್ನ ಈಡನ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 40.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೇವಲ 185 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
ಎರಡು ಬಾರಿ ನಿಂತ ಪಂದ್ಯ
ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ವೇಳೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಳೆ ನಿಂತಾಗ, ಡಕ್ವರ್ತ್ ಲೂಯಿಸ್ (DLS) ವಿಧಾನದಡಿ ಪಂದ್ಯದ ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಿ 40ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಯ್ತು ಮತ್ತು 167 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯ ಪುನರಾರಂಭವಾದಾಗ, 7 ಎಸೆತಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಬಂದಿತು, ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಓವರ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಯ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ 32 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 143 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಭಾರತ ತಂಡ 22.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 143 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
A strong start in Auckland as India go 1-0 up in the ODI series 👏 📝: https://t.co/jdZ9ThMt2k https://t.co/qXM7783FZH— ICC (@ICC) November 4, 2026
ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆದ ಭಾರತ
ಚೇಸಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಕೈಲ್ ಜೇಮಿಸನ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು. ನಂತರ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸುಧಾರಿಸಿದರು. ಗಿಲ್ 56 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 37 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 52 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 74 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಸಹ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ 13 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 14 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ (3) ಮತ್ತು ನಮನ್ ಧೀರ್ (5 ರನ್) ಸೇರಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದರು.
ಭಾರತದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಟಾಸ್ ಸೋತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 185 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕನಿಷ್ಠ 40ರ ಗಡಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್ 38 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಹೈಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್, ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು.
ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ
ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್ ಅವರನ್ನು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯ್ತು. ಅವರು 10 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೇಡನ್ ಸಮೇತ ಕೇವಲ 22 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
Leading the charge with the ball 💪 Anshul Kamboj bags the Player of the Match honours for his exceptional bowling performance in the 1st ODI against New Zealand 💙 Scorecard ▶️ https://t.co/iZN2Y53Nur #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/8Nho0HwiKf— BCCI (@BCCI) November 4, 2026
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಅವರು 51 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 13 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 74 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಆದರೆ ಡಫಿ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡಿರಿ ಬಾರಿಸುವ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚೌಟ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು.
ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ರನ್ ಚೇಸಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಅವರ 8,720 ರನ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. ಕೊಹ್ಲಿ 54 ರನ್ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಚಿನ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ ಚೇಸಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ 8741 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 6,801 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸನತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ 5,742 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಜಾಕ್ವೆಸ್ ಕಾಲಿಸ್ 5,575 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ?
ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ನ.7 ಶನಿವಾರದಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ನ ಹೆನ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
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