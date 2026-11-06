ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್: ನೇಪಾಳ ಮಣಿಸಿ ಏಷ್ಯಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಶುಭಾರಂಭ
ಅಂಡರ್ 19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ನೇಪಾಳವನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
Published : November 6, 2026 at 4:48 PM IST
IND vs NPL U19 Match: ಎಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ನೇಪಾಳವನ್ನು 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ದುಬೈನ ಅಲ್ ಅಮೆರಾತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ನೇಪಾಳ ನೀಡಿದ್ದ 129 ರನ್ಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಗುರಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಕೇವಲ 19.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 2 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಭಾರತದ ಬೌಲರ್ಗಳು ದಾಳಿಗೆ ಕುಸಿದ ನೇಪಾಳ
ಟಾಸ್ ಸೋತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನೇಪಾಳ ತಂಡ ಭಾರತೀಯರ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ಮುಂದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸಹಾಯಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಇಡೀ ತಂಡವು 42.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 128 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಸರ್ವಪತನ ಕಂಡಿತು. ಭಾರತದ ಪರ ಇಶಾನ್ ಸೂದ್ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 10 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 18 ರನ್ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅರ್ಜುನ್ ರಜಪೂತ್ ಕೂಡ ಭರ್ಜರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ 5.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 8 ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಯಶ್ವೀರ್ ಗೌಡ್ 2, ಮನಾಲ್ ಚೌಹಾಣ್ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ಪಟೇಲ್ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ನೇಪಾಳವನ್ನು ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.
Sehwag and Raichandani made the chase look rather easy as Team India cruised to a convincing win in their opening fixture 🇮🇳 #DPWorldMensU19AsiaCup2026 #INDvNEP #ACC https://t.co/jf60ipokcs— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) November 6, 2026
ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್
129 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್, ತನ್ನ ತಂದೆಯಂತೆಯೇ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿ ಕೇವಲ 52 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 70 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಆರ್ಯವೀರ್ 7 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ನೇಪಾಳ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಚೆಂಡಾಡಿದರು.
19.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿದ ಭಾರತ
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ನಾಯಕ ರಾಯ್ಚಂದಾನಿ ಕೂಡ ಒಂದು ತುದಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು, 64 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 54 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಏಳು ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಇಬ್ಬರು ಆರಂಭಿಕರ ನಡುವಿನ ಅಜೇಯ 129 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತವು 19ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
𝐈𝐬𝐡𝐚𝐧 𝐰𝐚𝐬 𝐛𝐫𝐞𝐚𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠 🔥 𝐢𝐧 𝐡𝐢𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐬𝐩𝐞𝐥𝐥 👀 #DPWorldMensU19AsiaCup2026 #INDvNEP #ACC https://t.co/QXn5a75Xrx— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) November 6, 2026
ತಂಡಗಳು - ಭಾರತ: ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್, ಅನ್ವೇ ದ್ರಾವಿಡ್ (ವಿ.ಕೀ), ಅರ್ಜುನ್ ರಜಪೂತ್, ಇಶಾನ್ ಸೂದ್, ಕಾವ್ಯಾ ಪಟೇಲ್, ಲಕ್ಷ್ಯ ರಾಜೇಶ್ ರಾಯಚಂದಾನಿ (ನಾಯಕ), ಮನಲ್ ಚೌಹಾಣ್, ಮೋಹಿತ್ ಉಲ್ವಾ, ಯಶವೀರ್ ಗೌಡ್, ವಿಕೆ ವಿನೀತ್, ಯಶಬರ್ಧನ್ ಚೌಹಾಣ್
ನೇಪಾಳ: ಆಶಿಶ್ ಲುಹಾರ್ (ವಿ.ಕೀ), ಅಭಯ್ ಯಾದವ್, ಬಿಪಿನ್ ಶರ್ಮಾ (ನಾ), ದರ್ಶ್ ಸೋನಾರ್, ನೀರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ನಿಶ್ಚಲ್ ಛೆಟ್ರಿ, ನಿತೇಶ್ ಪಟೇಲ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜೈಶಿ, ಸಚಿನ್ ಭಟ್, ಸುಶೀಲ್ ರಾವಲ್, ಸೂರ್ಯಾಂಶು ಕೊಯಿರಾಲಾ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ
ಭಾರತ ತಂಡ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ನವೆಂಬರ್ 8 ಭಾನುವಾರ ಅಲ್ ಅಮೆರತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
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