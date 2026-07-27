ಕೇವಲ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ!!
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.
Published : July 27, 2026 at 3:06 PM IST
2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಸತತ ಎರಡು ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಳಿಕ ಆಡಿದ್ದ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಭಾರತ ತಂಡ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಗೆ ಮರಳಿದೆ.
ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸರಣಿ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ತಂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಭಾರತ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕೇವಲ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಗೆದ್ದು ತಂಡವು ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
India have regained the No.1 spot in the ICC Men's T20I Team Rankings 🔝https://t.co/LgdrwBgzSs— ICC (@ICC) July 26, 2026
ಭಾನುವಾರ (ಜುಲೈ 26) ಐಸಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿವೆ ಆದರೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 20 ರೇಟಿಂಗ್ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 240 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ 35 ರನ್ಗಳ ಗೆಲುವು
ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 193 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ತಂಡವು 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರಯಾನ್ ಬರ್ಲ್ 54 ರನ್ಗಳ ಅಜೇಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಇವರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡವು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 157 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 35 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಮಾಯಂಕ್ ಯಾದವ್ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.
𝗪.𝗜.𝗡.𝗡.𝗘.𝗥.𝗦 🏆— BCCI (@BCCI) July 26, 2026
A dominant performance from #TeamIndia as we clinch a 3️⃣-0️⃣ clean sweep over Zimbabwe 👏👏 pic.twitter.com/qb9tc3mI6t
ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 50.33ರ ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 196.10 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 151 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಹೈಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲದೇ 'ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಟ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಒಟ್ಟು 9 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ 15 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಸಹ ಹರಿದು ಬಂದಿವೆ. ಅವರು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.