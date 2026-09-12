ಮಹಿಳಾ ಜೂನಿಯರ್ ಹಾಕಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್: ಕೊರಿಯಾ ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಭಾರತ
ಮಹಿಳಾ ಜೂನಿಯರ್ ಹಾಕಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2026ರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
Published : September 12, 2026 at 4:00 PM IST
ಮಹಿಳಾ ಜೂನಿಯರ್ ಹಾಕಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2026ರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾವನ್ನು 5-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಭಾರತ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ 19-0 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, 2023ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು ಮತ್ತು 2024ರಲ್ಲಿ 1-1 ಡ್ರಾ ನಂತರ ಶೂಟೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾವನ್ನು 3-2 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
𝗪𝗘’𝗥𝗘 𝗜𝗡 𝗧𝗛𝗘 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟! 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 12, 2026
Led by Supriya's hat-trick, a dominating 5-1 win over South Korea takes the Indian Junior Women’s Team into the final of the AHF Junior Asia Cup 2026! 🔥🏑
India will face the winner of Semi-Final 2 between China and Japan in the title… pic.twitter.com/pJfBTdzl7z
ಹೀಗಿತ್ತು ಪಂದ್ಯ
ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ 3-0 ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಪಂದ್ಯದ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ತಂಡವು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಿತು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಗೋಲ್ಪೋಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತು, ಆದರೆ ಅವರು ಭಾರತದ ಬಲವಾದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಭಾರತವು ಆಟ ಮುಗಿಯುವ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಅದ್ಭುತ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಮೂರು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಸುಖ್ಬೀರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಧರ್ ತಲಾ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಜೀವನ್ 41ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಪರ ಏಕೈಕ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.
ಈಗ ಭಾರತ ತಂಡವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡವು ಎಲೈಟ್ ಪೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ತಂಡವು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮಲೇಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ 11-1 ಅಂತರದಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿತು.
ಇದರ ನಂತರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ರಂದು ನಡೆದ ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಅನ್ನು 7-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು, ಆದರೆ ಚೀನಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವು 0-0 ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಎಲೈಟ್ ಪೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ತಂಡ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು.
ಚೀನಾ ಸಹ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಜಪಾನ್ ತಂಡವನ್ನು 6-0 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಅಗ್ರ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳು ಭಾರತ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಆತಿಥೇಯ ಚೀನಾ 2027ರ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿವೆ. ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ಜೂನಿಯರ್ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ರಂದು ಸಂಜೆ 4:30ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
In comfortable lead!— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 12, 2026
The Indian Junior Women’s Team is dominating South Korea in the AHF Junior Asia Cup 2026 semi-final! 🏑⚡
Two more quarters to go! 💪🇮🇳
Watch Live 👉 https://t.co/xMOSCqV9CJ#HockeyIndia #IndiaKaGame #JuniorAsiaCup pic.twitter.com/i9x2nDYTQP
ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದವರು
ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಶರಿಕಾ ರಿಮನ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಓಟ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡರೂ, ಶರಿಕಾ ಏಳು ಗೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಪರ ಸುಪ್ರಿಯಾ, ಸನಿಕಾ ಮಾನೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಯಾದವ್ ತಲಾ ಆರು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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