ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ಮಣಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ

ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ 5 ವಿಕೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ತಲುಪಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.

ಭಾರತ ತಂಡ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 2, 2026 at 1:11 PM IST

T20 World Cup 2026 Records: ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಈಡೆನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದೆ.

6ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸೆಮಿಸ್​ ಪ್ರವೇಶ: ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಆರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಮೂರನೇ ತಂಡವಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಭಾರತ ತಂಡವು 2007, 2014, 2016, 2022 ಮತ್ತು 2024 ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ 2026ರಲ್ಲೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ, ಭಾರತವು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೂಡ ತಲಾ ಆರು ಬಾರಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿವೆ.

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ತಂಡಗಳು

ಭಾರತ - 6 ಬಾರಿ (2007, 2014, 2016, 2022, 2024, 2026)

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ - 6 ಬಾರಿ (2010, 2016, 2021, 2022, 2024, 2026)

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ - 6 ಬಾರಿ (2007, 2009, 2010, 2012, 2021, 2022)

ಭಾರತಕ್ಕೆ 5 ವಿಕೆಟ್​ಗಳ ಗೆಲುವು: ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಸೂಪರ್​-8ನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವು ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 195 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ತಂಡದ ಪರ ರೋಸ್ಟನ್ ಚೇಸ್ ಮತ್ತು ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಚೇಸ್ 40 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಜೇಯ 37 ರನ್ ಕೆಲೆಹಾಕಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಭಾರತ ಆರಂಭಿಕ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (50 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 12 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯ 97 ರನ್‌) ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಲದಿಂದ 19.2 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ 199 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿ 4 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಚೇಸ್: ಭಾರತ 19.2 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 196 ರನ್​ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 190+ ಮೊತ್ತದ ಗುರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚೇಸ್ 2014 ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 173 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿ ಚೇಸ್​ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ, 196 ರನ್‌ಗಳ ಈ ಗುರಿಯು ಟೂರ್ನಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ರನ್ ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ.

ಸೆಮಿಫೈನಲ್​​ ಪಂದ್ಯ ಯಾರೊಂದಿಗೆ?: ಸೂಪರ್​ - 8ನಲ್ಲಿ 2 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ಗೆ ತಲುಪಿರುವ ಭಾರತ ಇದೀಗ ಮಾ.5 ರಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಮೈದಾನ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಮಾ.4 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್​ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಮಾರ್ಚ್​.8 ರಂದು ಭಾನುವಾರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ.

