1959ರ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇರಾನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಭಾರತ!
ಅಂಡರ್ 17 ಏಷ್ಯನ್ ಕಪ್ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಇರಾನ್ ಮಣಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಭಾನುವಾರ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡವು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಎಎಫ್ಸಿ ಅಂಡರ್ 17 ಏಷ್ಯನ್ ಕಪ್ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ 2-1 ಅಂತರದಿಂದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟೂರ್ನಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ರೋಚಕ ಫೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಬಲಿಷ್ಠ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 1959ರ ನಂತರ ನಡೆದ ಯಾವುದೇ ವಯೋಮಾನದ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಆಗಿದೆ.
ಸೋಲಿನಿಂದ ಪಾರಾದ ಭಾರತ: ಭಾರತ ತಂಡವು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ವಿರುದ್ಧ 1-1 ಡ್ರಾ, ಚೈನೀಸ್ ತೈಪೆ ವಿರುದ್ಧ 3-1 ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನ್ ವಿರುದ್ಧ 2-0 ಸೋಲಿನ ನಂತರ, ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹೊರಬೀಳುವ ಸಂದರ್ಭ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಕಾರಣ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಎರಡು ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಒಂದು ಡ್ರಾದೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
2-1 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಭಾರತ: ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಇರಾನ್, ಆಟದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಆತಿಥೇಯ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿತು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ರಾಜ್ರೂಪ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಹಲವು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ 18ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು.
ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ: ಪಂದ್ಯ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದ್ವಿತಿಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಡಲ್ಲಾಮುವಾನ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಟೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಸ್ಕೋರ್ ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯ ಅರ್ಧಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ 1-1 ಆಗಿಯೇ ಇತ್ತು. ನಂತರ 51ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎರಡನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಉಳಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇರಾನ್ ಕನಿಷ್ಠ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಲು ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿತು, ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಡ್ರಾ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡ ಇದುವರೆಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಬಾರಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರೂ, ಒಮ್ಮೆಯೂ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ.
AFC U-17 ಏಷ್ಯನ್ ಕಪ್ 2026ಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ತಂಡಗಳು: ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಜಪಾನ್, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ, ಕತಾರ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ತಜಿಕಿಸ್ತಾನ್, ಯುಎಇ, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್, ಚೀನಾ, ಯೆಮೆನ್, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ಭಾರತ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 16 ತಂಡಗಳು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿವೆ.
