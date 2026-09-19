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ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್ ​ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ; ಭಾರತ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಯಾವು, ಎಷ್ಟು ಆಟಗಾರರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ?

20ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಇಂದಿನಿಂದ ಜಪಾನ್‌ನ ಐಚಿ-ನಗೋಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಪಲೋಮಾ ಮಿಜುಹೊ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಭಾರತ ಬಾಕ್ಸರ್​ಗಳು
ಭಾರತ ಬಾಕ್ಸರ್​ಗಳು (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 19, 2026 at 10:53 AM IST

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20ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಇಂದಿನಿಂದ ಜಪಾನ್‌ನ ಐಚಿ-ನಗೋಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಪಲೋಮಾ ಮಿಜುಹೊ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 45 ದೇಶಗಳ 11 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು 43 ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದು 469 ಪದಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರವರೆಗೆ ಅಂದರೆ 16 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತ ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದೆ, ಹೊಸ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಯಾವುವು, ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮೂಲಕ ಒಲಿಂಪಿಕ್​ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಸೇರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು?

ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಎನ್ನುವುದು ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್​ ನಷ್ಟೆ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ​. ಮೊದಲು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 1951 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 19 ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ 20ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ದೇಶಗಳು ಆರು ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಕಾಲನಂತರ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗತೊಡಗಿತು.

ಮೀರಾಬಾಯಿ ಚಾನು
ಮೀರಾಬಾಯಿ ಚಾನು (AFP)

ಭಾರತವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ, 1951 ಮತ್ತು 1982 ರಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ವಾಸ್ತವಾಗಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ, ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧದ ಬಳಿಕ ಏಷ್ಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಮನೊಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯ್ತು.

ಭಾರತದ ಧ್ವಜಧಾರಿಗಳು ಯಾರು?

ಈ ಬಾರಿಯ ಏಷ್ಯನ್​ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಶೂಟರ್ ಮನು ಭಾಕರ್ ಮತ್ತು ಶಾಟ್ ಪುಟ್ ಪಟು , ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಜಿಂದರ್‌ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ತೂರ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ಧ್ವಜಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದೆ?

ಭಾರತವು ಒಟ್ಟು 36 ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ 501 ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 267 ಪುರುಷರು ಮತ್ತು 234 ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. 314 ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಸುಮಾರು 63% ರಷ್ಟು ಹೊಸಬರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು 55 ವರ್ಷದ ಶ್ರುತಿ ವೋರಾ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರೆ, ಶ್ರುತಿ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು

ಎಂದಿನಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 79 ಆಟಗಾರರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಹಾಕಿಯಲ್ಲಿ 40, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ತಲಾ 30, ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ 24 ಮತ್ತು ರೋಯಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ 22 ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಫೆನ್ಸಿಂಗ್​ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು
ಫೆನ್ಸಿಂಗ್​ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು (AFP)

ಭಾರತ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ?

ಭಾರತವು 43 ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಪೈಕಿ 36ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 256 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 43 ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್, 27 ಶೂಟಿಂಗ್, 14 ಕಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನೋಯಿಂಗ್, 11 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು 7 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸೇರಿವೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳು ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿವೆ.

ಈ ಬಾರಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ಕ್ರೀಡೆಗಳು

  • ಮಿಶ್ರ ಮಾರ್ಷಲ್​ ಆರ್ಟ್ಸ್
  • ಪೆಡಲ್‌ಗಳು
  • ಸರ್ಫಿಂಗ್
  • ಟೆಕ್ಬಾಲ್
  • ವರ್ಚುವಲ್ ಟೇಕ್ವಾಂಡೋ
  • BMX ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್

ಭಾರತ ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ?

1951 ರಿಂದ 2022 ರವರೆಗೆ, ಭಾರತವು ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 778 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 183 ಚಿನ್ನ, 238 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 357 ಕಂಚು ಸೇರಿವೆ. ಭಾರತವು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 2023ರ ಹ್ಯಾಂಗ್‌ಝೌ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 100 ಪದಕಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ಡಾಟಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ 28 ಚಿನ್ನ, 38 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 40 ಕಂಚು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 106 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದು ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.

ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್​ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್​ ಸ್ಪರ್ಧೆ (AFP)

ಭಾರತ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 34 ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 283 ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಶೂಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ 80, ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ 65 ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ 61 ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಿ.ಟಿ. ಉಷಾ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಏಳು ಬೆಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 11 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

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