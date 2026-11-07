ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ವಿದಾಯ ಘೋಷಿಸಿದ ಭಾರತದ ವೇಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ: ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆದಿದ್ದ ದಿನವೇ ನಿವೃತ್ತಿ!
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ವೇಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 7, 2026 at 12:34 PM IST
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರ 13 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಶಮಿ ಸೀಮಿತ ಓವರ್ಗಳ (ವೈಟ್ ಬಾಲ್) ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಟ ಮುಂದುವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಶಮಿ ತಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ (ರೆಡ್ ಬಾಲ್) ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ 64 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 229 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ (434), ಜಹೀರ್ ಖಾನ್, ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ (ಇಬ್ಬರೂ ತಲಾ 311), ಜವಾಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ (236) ಮತ್ತು ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ (234) ಅವರ ನಂತರ, ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಆರನೇ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಶಮಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2025ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದ 36 ವರ್ಷದ ಶಮಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾನು ಬಿಳಿ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಕಳಚುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತದ ಟೆಸ್ಟ್ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದಾಗ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕನಸಿತ್ತು, ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಕೆಟ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೋರಾಟ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಾಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ನನಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾಠ ಕಲಿಸಿವೆ" ಎಂದು ಶಮಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನನಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇಂದು, ಭಾರವಾದ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಸುಂದರ ನೆನಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಮ್ರೋಹಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಹಾಸ್ಪುರ ಅಲಿನಗರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ನಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಮಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 13 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣ. ಈ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟ ನಾನು, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟೆ, ಅನೇಕ ಏಳು - ಬೀಳುಗಳನ್ನು ಕಂಡೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನವೆಂಬರ್ 6ರ ಈ ದಿನದಂದು, ನನಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಚೆಂಡು (ರೆಡ್ ಬಾಲ್) ಸಿಕ್ಕಿತು," ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ 279ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಟಗಾರರಾದ ಶಮಿ, ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯು ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ನಂತರ, ನಾನು ಈ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನನಗೆ 13 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಚೆಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದವು. ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಏಳುಬೀಳುಗಳು ಎದುರಾದವು. ನಾನು ಬಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ನಿಂತೆ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ತಮ್ಮ ಕೋಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, "ನನ್ನ ಕೋಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಎಂದರು.
ಶಮಿ 2013ರ ನವೆಂಬರ್ 6ರಂದು ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು 27.71ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 229 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರು ಬಾರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ ಸಾಧನೆಯೂ ಸೇರಿದೆ. ಹೊಸ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಚೆಂಡುಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ 'ಸೀಮ್' ಮತ್ತು 'ಸ್ವಿಂಗ್' ಪಡೆಯುವ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು, ವಿವಿಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು.
Safed jersey se vida le raha hoon, lekin usse judi yaadon se kabhi nahi… 🇮🇳❤️ Jab pehli baar Bharat ki Test jersey pehni thi, tab sirf ek sapna tha — apne desh ke liye kuch kar dikhane ka.. Uske baad har wicket, har sangharsh, har chot aur har comeback ne mujhe kuch na kuch sikhaya. Test cricket mere liye sirf ek format nahi, meri zindagi ka ek behad khaas hissa raha hai. Aaj bhaari dil aur anginat khoobsurat yaadon ke saath main Test cricket se retirement lene ka faisla kar raha hoon. Is safar mein mera saath dene wale har teammate, coach, family aur un karodon Bharatiyon ka dil se shukriya, jinhone achhe aur mushkil dono waqt mein mujh par bharosa banaye rakha.. BCCI aur Cricket Association of Bengal (CAB) ka bhi dil se shukriya, jinhone mere talent par bharosa kiya, mujhe aage badhne ke mauke diye aur mere cricket ke safar mein ek aham bhoomika nibhayi. Aapka saath aur vishwas mere liye hamesha khaas rahega. Maidan par meri aakhri Test ball bhale hi fenki ja chuki ho, lekin Bharat ke liye khelne ka garv hamesha mere dil mein zinda rahega. Shukriya, Test Cricket. ❤️ Aapka Shami 🇮🇳 #Mdshami11 #Mdshami #TestCricket #Retirement— 𝕸𝖔𝖍𝖆𝖒𝖒𝖆𝖉 𝖘𝖍𝖆𝖒𝖎 (@MdShami11) November 6, 2026
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ 35 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 25ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 131 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮರಣೀಯ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 2018ರ ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ, ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 28 ರನ್ಗಳಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ, ಭಾರತ ತಂಡವು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು ಶಮಿ ನೆರವಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರದ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ, ಸೆಂಚೂರಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು.
ಶಮಿ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 2023ರ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ, ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿದರು. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟು ಮಾಡಿದವು. ಆದರೆ, ಅವರು ಭಾರತದ 'ವೈಟ್-ಬಾಲ್' (ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20) ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದರು. ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಕೇವಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಶಮಿ, ತಾವು ವೈಟ್-ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ನಾನು ನವೆಂಬರ್ 6ರಂದು ಈ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೆ, ಮತ್ತು ಇಂದೂ ಕೂಡ ನವೆಂಬರ್ 6ನೇ ತಾರೀಖು. ಈ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನಾನು ಇಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ, ದೇಶೀಯ ಟೂರ್ನಿಗಳು ಅಥವಾ ಐಪಿಎಲ್ (IPL) ಆಗಿರಲಿ, ನಾನು ವೈಟ್-ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವುದನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಇದು ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಯಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಶಮಿ ಹೇಳಿದರು. ನವೆಂಬರ್ 14 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಬಂಗಾಳ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಶಮಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಸಕ್ತ ಋತುಮಾನದಲ್ಲಿ ಶಮಿ ಬಂಗಾಳ ಪರ ಮೂರು ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ, 14 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವರು ಬಿಸಿಸಿಐ (BCCI) ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ (CAB)ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಬರಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.
"ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಎಂದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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