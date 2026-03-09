ETV Bharat / sports

ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ: ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ; ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 82 ಕೋಟಿ ಜನರಿಂದ ವೀಕ್ಷಣೆ

ಭಾರತ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮಧ್ಯದ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಜಿಯೋ ಹಾಟ್​ಸ್ಟಾರ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

T20 WORLD CUP CONCURRENT VIEWERSHIP RECORD ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ INDIA WINS T20 WORLD CUP INDIA NZ T20 WC FINAL
ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ (PTI)
By PTI

Published : March 9, 2026 at 8:21 AM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಅಹಮದಾಬಾದ್​ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಭಾರತ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ದೇಶ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದೆ.

ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೂ ದಾಖಲೆ: ಇನ್ನು ಈ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ವಿಶ್ವದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂತೆಯೇ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 82.1 ಕೋಟಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ವೀಕ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿದ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಣೆ: 19ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕೊನೆಯ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಂಡು ಭಾರತಕ್ಕೆ 96 ರನ್‌ಗಳ ಗೆಲುವು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 74.5 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು. ಪಂದ್ಯದ ನಂತರದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣೆ ವೇಳೆಗೆ ಇದು 82.1 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿತು.

ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗಾಯಕರದಾ ರಿಕಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದಾಗ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 2.1 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿತ್ತು ಮತ್ತು ಟಾಸ್ ವೇಳೆ 4.2 ಕೋಟಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಂಭದ ವೇಳೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 6.5 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿತು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರುತ್ತಲೇ ಹೋಯಿತು. ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ 43.9 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ವಿರಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 44.3 ಕೋಟಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ತಲುಪಿತ್ತು.

ಭಾರತ ನೀಡಿದ್ದ 255 ರನ್​ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಬೆನ್ನತ್ತುವ ಮುನ್ನ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 49.9 ಕೋಟಿಯಾಗಿತ್ತು, ಮೊದಲ ಓವರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 50.3 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಭಾರತ ದಾಖಲೆಯ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಏಕೈಕ ದೇಶ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿಯಿತು. ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ನೂರ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿತು.

ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ 6.5 ಕೋಟಿ ಗರಿಷ್ಠ ಏಕಕಾಲಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಮುರಿದಿದೆ.

ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 2023 ರ ನ.20 ರಂದು ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಆಗ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ 5.9 ಕೋಟಿ ಗರಿಷ್ಠ ಏಕಕಾಲಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಇದು ಈ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿತ್ತು.

2024 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವನ್ನು ಭಾರತ ಮಣಿಸಿ, 13 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಐಸಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಅಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಒಟಿಟಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸ್ನಿ+ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ 5.3 ಕೋಟಿ ಗರಿಷ್ಠ ಏಕಕಾಲಿಕ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು.

