IND vs NZ, 2nd ODI: ಭಾರತದಿಂದ ಗೆಲುವು ಕಸಿದ ಡೇರಿಲ್ ಮಿಶೆಲ್ ಶತಕದಾಟ; ಸರಣಿ 1-1ರಿಂದ ಸಮಬಲ
IND vs NZ, 2nd ODI: ಭಾರತ-ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿ 1-1ರಿಂದ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿತು.
Published : January 14, 2026 at 10:38 PM IST
ರಾಜ್ಕೋಟ್(ಗುಜರಾತ್): ಭಾರತ-ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಇಂದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಜಯಿಸಿತು. ಡೇರಿಲ್ ಮಿಶೆಲ್ ಅವರ ಅಜೇಯ ಶತಕದಾಟ(131)ದ ಫಲವಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದು ಸರಣಿಯನ್ನು 1-1ರಿಂದ ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿತು. ಗುಜರಾತ್ನ ರಾಜ್ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಿತು.
ಭಾರತ ನೀಡಿದ 285 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಕಿವೀಸ್, 47.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿತು.
Daryl Mitchell registers a well-crafted century in Rajkot 👌#INDvNZ 📝: https://t.co/lZa97bl9qP pic.twitter.com/CaZb6PLO9n— ICC (@ICC) January 14, 2026
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಶತಕ(112)ದ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತ 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 284 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (24) ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ 56 ರನ್ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 70 ರನ್ ಹರಿದು ಬಂದಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಂದ್ಯದ ಮಧ್ಯಮ ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ ಕರಾರುವಾಕ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಕಿವೀಸ್, ಭಾರತದ ಕೈಯಿಂದ ಗೆಲುವು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿತು.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (23) ಮತ್ತು ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ (27) ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು.
A magnificent 8th ODI century from KL Rahul 🙌#INDvNZ 📝: https://t.co/lZa97bl9qP pic.twitter.com/envO9oseur— ICC (@ICC) January 14, 2026
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್ ವಿವರ: ಭಾರತ- 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 284 ರನ್
ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್ ಅಜೇಯ 112 ರನ್, ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ 56 ರನ್
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಬೌಲಿಂಗ್: ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ 3/56
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್: 47.3 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 286 ರನ್ (ಡೇರಿಲ್ ಮಿಶೆಲ್ ಅಜೇಯ 131 ರನ್, ವಿಲ್ ಯಂಗ್ 87 ರನ್)
ಭಾರತ ಬೌಲಿಂಗ್: ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ 1/49
ಫಲಿತಾಂಶ: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಗೆಲುವು
ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಡೇರಿಲ್ ಮಿಶೆಲ್
ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ: ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ 3ನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8 ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ!: 15 ವರ್ಷದ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಂದೇ ಕೊನೆ