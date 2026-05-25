ಮ್ಯೂನಿಚ್ ISSF ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ 22 ಸದಸ್ಯರ ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರಕಟ!
ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈಫಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಎನ್ಆರ್ಎಐ) ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ಮ್ಯೂನಿಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಐಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ 22 ಸದಸ್ಯರ ಭಾರತೀಯ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
Published : May 25, 2026 at 1:25 PM IST
ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈಫಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಎನ್ಆರ್ಎಐ) ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ಮ್ಯೂನಿಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಐಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ 22 ಸದಸ್ಯರ ಭಾರತೀಯ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಎರಡು ಬಾರಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಮನು ಭಾಕರ್ ಮತ್ತು ಸಹ ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಇಶಾ ಸಿಂಗ್ ಸಹ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಇಬ್ಬರು ಎರಡು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮನು ಮಿಶ್ರ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇ 26 ರಿಂದ 31 ರವರೆಗೆ ಐಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ ರೈಫಲ್/ಪಿಸ್ತೂಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜರ್ಮನಿಯ ಮ್ಯೂನಿಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಹಿಳಾ 25 ಮೀಟರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಮಂಗಳವಾರ ಜರ್ಮನ್ ರಾಜಧಾನಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಒಲಿಂಪಿಯಾಸ್ಟೇಡಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ 10 ಮೀಟರ್ ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಪುರುಷರ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ 50 ಮೀಟರ್ ರೈಫಲ್ 3 ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಸುತ್ತು, ನಂತರ 10 ಮೀಟರ್ ಏರ್ ರೈಫಲ್ ಪುರುಷರ ಅರ್ಹತಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ಎರಡು ಫೈನಲ್ಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ 10 ಮೀಟರ್ ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಮತ್ತು 10 ಮೀಟರ್ ಏರ್ ರೈಫಲ್ ಈವೆಂಟ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ.
80 ದೇಶಗಳ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಭಾಗಿ: ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ 80 ದೇಶಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 696 ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತರು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಬಹು-ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೂಟರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ರೈಫಲ್/ಪಿಸ್ತೂಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಗಲಿದೆ.
|| #ISSFWorldCup ||— All India Radio News (@airnewsalerts) May 24, 2026
India names a strong 22-member squad for the ISSF World Cup in Munich, featuring stars like Manu Bhaker and Esha Singh alongside exciting young talents.
With 696 athletes from 80 countries set to compete, the team brings a powerful mix of experience and… pic.twitter.com/UyQKDHzG47
ಗ್ರೆನಡಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗ್ರೆನಡಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ದೇಶೀಯ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ 3 ರಿಂದ 6 ರವರೆಗಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಶೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮ್ಯೂನಿಚ್ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ರೈಫಲ್ ಮತ್ತು ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಶೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದವರು ಈ ವರ್ಷ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೊರಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು ಅನುಭವಿ ಮತ್ತು ಯುವ ಆಟಗಾರನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಪಂಚದ ಅನುಭವಿಗಳು ಮ್ಯೂನಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಟೂರ್ನಿ ಕಠಿಣ ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಇರಾನ್ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಮೆಕ್ಸಿಕೊಗೆ ಶಿಫ್ಟ್!