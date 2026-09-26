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ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಡಬಲ್​ ಧಮಾಕ; ಮಹಿಳೆಯರ ಬಳಿಕ ಪುರುಷರ ತಂಡಕ್ಕೂ ಒಲಿದ ಚಿನ್ನ

ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಪುರುಷರ ಕಬಡ್ಡಿ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಇರಾನ್​ ಅನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು

ಭಾರತ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯ
ಭಾರತ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯ (DD X Handle)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 26, 2026 at 5:04 PM IST

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ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಂದೇ ದಿನ ಎರಡೂ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಮೊದಲು ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು, ಇದಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಪುರುಷರ ತಂಡ ಸಹ ಇರಾನ್ ಅನ್ನು 40-34 ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿತು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಭಾರತ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

ಹೀಗಿತ್ತು ಪಂದ್ಯ

ಈ ರಣರೋಚಕ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿತು, ಆದಾಗ್ಯೂ ಭಾರತ 18-17 ಅಂತರದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಪ್ರತಿ ಪಾಯಿಂಟ್​ಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಚಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ನಾಯಕ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಗಮನಾರ್ಹ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿತು.

ಅರ್ಜುನ್ ದೇಶ್ವಾಲ್, ಅಸ್ಲಾಂ ಇನಾಮ್ದಾರ್ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ರೈಡರ್‌ಗಳು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಆಟವಾಡಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕುತ್ತ ಇರಾನಿನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡವು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ, ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಆಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 40-35 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನೂ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ 9ನೇ ಚಿನ್ನ

1990 ರಿಂದ 2026ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ 10 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪುರುಷರ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡ ಒಟ್ಟು 9 ಬಾರಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2023, 2026ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ 2018ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ

ಏತನ್ಮಧಯೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊರೆತ ನಾಲ್ಕನೇ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಇದಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಪದಕ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನಂತರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಿಶ್ರ ತಂಡ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡಗಳು ಈಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವು.

ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಕ ಚಿನ್ನ

ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದಿದ್ದಮಹಿಳಾ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡವು ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಇರಾನ್ ಅನ್ನು 37-34 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯ ಸಹ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿತು.

ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಭಾರತ

ಏಷ್ಯನ್​ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 28 ತಲುಪಿದೆ. ಇಂದು ಎರಡು ಚಿನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ 10ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ, 11 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 13 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಕಳೆದ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು ಒಟ್ಟು 107 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಹಿಂದಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಬಹುದೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

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ಭಾರತ ಇರಾನ್​ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯ
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