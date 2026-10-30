4ನೇ ಟಿ20: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಶರಣಾದ ಭಾರತ; ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಸೋಲು!
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ 4ನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದೆ.
Published : October 30, 2026 at 4:27 PM IST
IND vs NZ 4th T20: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಕಿವೀಸ್ ನೀಡಿದ್ದ 260 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಭಾರತ 9 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 172 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯ್ತು.
ಚೇಸಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಇದಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದರು ಇದರಿಂದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. 3 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು.
New Zealand win by 87 runs in Auckland. Our focus shifts to the 5th T20I in Hamilton on Sunday. Scorecard ▶️ https://t.co/fx264c9iLe #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/mZccr7XMfl— BCCI (@BCCI) October 30, 2026
ನಂತರ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು 27 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಭಾರತ ಸರಣಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಸಾಗಿತು.
ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು 22 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಉಳದಂತೆ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ 7 ರನ್, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ 21, ನಮನ್ ಧೀರ್ 28, ರನ್ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪರ ಜಾಕೊಬ್ ಡಫಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಯು ಫಿಶರ್ ಮತ್ತು ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 87 ರನ್ಗಳ ಈ ಸೋಲು ಸರಣಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದ ಸೋಲಾಗಿದೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಹೀಗಿತ್ತು
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಟಾಸ್ ಸೋತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 259 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಕಿವೀಸ್ ಪರ ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಆರಂಭಿಕ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಬೇಗನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ಕಿವೀಸ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸುಧಾರಿಸಿತು. ಅವರು 49 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 10 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 107 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಮಿಚೆಲ್ ಬ್ರಾಸ್ವೆಲ್ 65 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಪಿನ್ ಅಲೆನ್ 31 ಮತ್ತು ಮಿಚೆಲ್ 24 ಸಹ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು.
ಭಾರತ ಪರ ನಿತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು 4 ಓರ್ಗಳಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು 64 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ 3 ಓವರ್ಳಲ್ಲಿ 43 ರನ್ ನೀಡಿದರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ 49 ಮತ್ತು ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್ 48 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಸೋಲು
ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಇದು ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಸೋಲಾಗಿದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ, ನಾಟಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 125 ರನ್ಗಳ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.
Equalling his own record ✍️ Glenn Phillips lights up Eden Park with his third T20I century and the joint fastest for New Zealand, equalling his 46-ball ton against the West Indies at Bay Oval in 2020 💥 https://t.co/KHc852x3pp— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 30, 2026
T20I ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸೋಲುಗಳು (ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ)
125 ರನ್ಗಳು vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ - ನಾಟಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್, 2026
87 ರನ್ಗಳು vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ - ಆಕ್ಲೆಂಡ್, 2026
80 ರನ್ಗಳು vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ - ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್, 2019
76 ರನ್ಗಳು vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಅಹಮದಾಬಾದ್, 2026
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