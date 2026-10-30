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4ನೇ ಟಿ20: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಶರಣಾದ ಭಾರತ; ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಸೋಲು!

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​​ ವಿರುದ್ಧದ 4ನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದೆ.

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ತಂಡ
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ತಂಡ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 30, 2026 at 4:27 PM IST

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IND vs NZ 4th T20: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಕಿವೀಸ್​ ನೀಡಿದ್ದ 260 ರನ್​ಗಳ ಬೃಹತ್​ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಭಾರತ 9 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 172 ರನ್​ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯ್ತು.

ಚೇಸಿಂಗ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಇದಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದ ಇಶಾನ್​ ಕಿಶನ್​ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದರು ಇದರಿಂದ ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ನಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. 3 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ರನ್​ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು.

ನಂತರ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕ್ರೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು 27 ರನ್​ ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಭಾರತ ಸರಣಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಸಾಗಿತು.

ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್​ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು​ 22 ರನ್​ ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಉಳದಂತೆ ಅಕ್ಷರ್​ ಪಟೇಲ್ 7 ರನ್​, ನಿತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್ 21, ನಮನ್​ ಧೀರ್​ 28, ರನ್​ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಪರ ಜಾಕೊಬ್​ ಡಫಿ 4 ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಯು ಫಿಶರ್​ ಮತ್ತು ಮಿಚೆಲ್​ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್​ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 87 ರನ್‌ಗಳ ಈ ಸೋಲು ಸರಣಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದ ಸೋಲಾಗಿದೆ.

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಹೀಗಿತ್ತು

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 259 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಕಿವೀಸ್​ ಪರ ಗ್ಲೆನ್​ ಫಿಲಿಪ್ಸ್​ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಆರಂಭಿಕ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಬೇಗನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಫಿಲಿಪ್ಸ್​ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಲದಿಂದ ಕಿವೀಸ್​ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಸುಧಾರಿಸಿತು. ಅವರು 49 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 10 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ 107 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಮಿಚೆಲ್​ ಬ್ರಾಸ್​​ವೆಲ್​ 65 ರನ್​ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಪಿನ್​ ಅಲೆನ್ 31 ಮತ್ತು ಮಿಚೆಲ್​ 24 ಸಹ ಸ್ಕೋರ್​ ಬೋರ್ಡ್​ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು.

ಭಾರತ ಪರ ನಿತೀಶ್​ ರೆಡ್ಡಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಬೌಲರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು 4 ಓರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದು 64 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಅಕ್ಷರ್​ ಪಟೇಲ್​ 3 ಓವರ್​ಳಲ್ಲಿ 43 ರನ್ ನೀಡಿದರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸ್​ ಯಾದವ್​ 49 ಮತ್ತು ಮಯಾಂಕ್​ ಯಾದವ್​ 48 ರನ್​ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 3 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದರು.

ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಸೋಲು

ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ರನ್​ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಇದು ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಸೋಲಾಗಿದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ, ನಾಟಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 125 ರನ್‌ಗಳ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.

T20I ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸೋಲುಗಳು (ರನ್‌ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ)

125 ರನ್‌ಗಳು vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ - ನಾಟಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಮ್, 2026

87 ರನ್‌ಗಳು vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ - ಆಕ್ಲೆಂಡ್, 2026

80 ರನ್‌ಗಳು vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ - ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್, 2019

76 ರನ್‌ಗಳು vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಅಹಮದಾಬಾದ್, 2026

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