ETV Bharat / sports

ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ: ಸ್ಟಾರ್​ ಪ್ಲೇಯರ್​ಗೆ ಗೇಟ್​ಪಾಸ್!!

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್​ ಇಲೆವೆನ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

ಭಾರತ ತಂಡ
ಭಾರತ ತಂಡ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 20, 2026 at 4:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಆಗಸ್ಟ್ 23 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಗಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಭಾರತ ಇದೀಗ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಆತಿಥೇಯರನ್ನು ವೈಟ್‌ವಾಶ್ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿವೆ.

ಈ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ 15 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಸರಾಂಶ್ ಜೈನ್, ಕೊಲಂಬೊ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ ಎಂದು ತಂಡದ ಮೂಲಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆಫ್-ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಸರಾಂಶ್ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡುವುದು ಖಚಿತ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಗಾಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದೀಪ್ 25 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ ಮತ್ತು ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಅಂತಿಮ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಗುಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವು ಹಲವಾರು ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆಫ್-ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಸರಾಂಶ್‌ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಒಲವು ತೋರಿದೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ 33 ವರ್ಷದ ಅನುಭವಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಸರಾಂಶ್, 11 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರೆಡ್ - ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇವರ ದಾಖಲೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತ 'ಎ' ತಂಡ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಆಡಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಅನಧಿಕೃತ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರಾಂಶ್​ ಆರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 70 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್​ಗೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಭಾರತ ತಂಡ

ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (ನಾ), ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ (ವಿ.ಕೀ), ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್, ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್, ಸರಾಂಶ್​ ಜೈನ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ.

ಬೆಂಚ್​ಗೆ ಕೂಡಲಿರುವ ಆಟಗಾರರು

ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್, ಆಕಿಬ್ ನಬಿ, ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದುಲೀಪ್​ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ ಶಿಫ್ಟ್​!!

TAGGED:

TEST CRICKET
SRI LANKA CRICKET TEAM
TEMA INDIA
SARANSH JAIN
IND VS SL TEST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.