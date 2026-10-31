ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸೋಲು; ಫೈನಲ್ ರೇಸ್ನಿಂದ ಔಟ್!
ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಸಿಕ್ಸಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಸತತ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ಫೈನಲ್ ರೇಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
Published : October 31, 2026 at 4:13 PM IST
Hong Kong Sixes: 2026 ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಸಿಕ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಅತ್ಯಂತ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಫೈನಲ್ ರೇಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡ ನಂತರ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧವಾದರೂ ಗೆದ್ದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭರವಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧವೂ ಭಾರತ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು ಮತ್ತು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿತು.
ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 94 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಟಿ. ನಟರಾಜನ್ 14 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅತ್ಯಧಿಕ 38 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಶಶಾಂಕ್ ಸಿಂಗ್, ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯರಂತಹ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ರಾಹುಲ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ 7 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 21 ರನ್ಗಳ ತ್ವರಿತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು.
T. Natarajan's batting special that nobody saw coming 🤌🔥 #HongKongSixes https://t.co/yTx7k19ggi— FanCode (@FanCode) October 31, 2026
26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿದ ಯುಎಇ
ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ಯುಎಇ ತಂಡವು ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಿತು. 95 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ತಂಡವು ಕೇವಲ 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಯುಎಇ ನಾಯಕ ಖಾಲಿದ್ ಶಾ ಕೇವಲ 14 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 6 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರು 52 ರನ್ಗಳ ಅಜೇಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಅವರಲ್ಲದೆ, ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಂಶ್ ಟಂಡನ್ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 39 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧವೂ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30 ರಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಭಾರತ ತಂಡವು ಹೀನಾಯ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಶಶಾಂಕ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕೇವಲ 11 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 40 ರನ್ಗಳ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಭಾರತವು 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 88 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ನಾಯಕ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಅವರ 8 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 35 ರನ್ಗಳ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಬಲದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಕೇವಲ 3.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ (23 ಎಸೆತಗಳು) ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಎರಡೂ ಕಳಪೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರಿಂದ ಕಳಪೆ ಬೌಲಿಂಗ್
ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಐದು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ನಂತರ, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೇವಲ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಯುಎಇ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು.
2 free hit misses in the same over by Nitish Rana in the Hong Kong Sixes https://t.co/etpCfjPcj0— Varun (@Defending_18) October 30, 2026
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲು
ಗುಂಪು ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 124 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಅಂಡರ್ಸನ್ 51 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರೆ, ಬರ್ನಾರ್ಡ್ 35 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಭಾರತ 121 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿ 3 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ರಾಹುಲ್ ತ್ರಿಪಾಟಿ 56 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರೆ, ಶಶಾಂಕ್ 29, ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ 28 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು.
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