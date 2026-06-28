ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್! ಭಾರತದ ಟ್ರೋಫಿ ಕನಸು ಭಗ್ನ
ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
Published : June 28, 2026 at 11:22 PM IST
ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಭಾರತ ನೀಡಿದ್ದ 171 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 19 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಎಲಿಸಾ ಪೆರ್ರಿ 56, ಆಶ್ಲೀ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ 53*, ಬೆತ್ ಮೂನಿ 22, ಮತ್ತು ಲಿಚ್ಫೀಲ್ಡ್ 24 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಚರಣಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ರೇಣುಕಾ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 170 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (56 ರನ್) ಸೂಪರ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚಿದರು. ಆರಂಭಿಕರಾದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ (38 ರನ್), ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ (34 ರನ್) ಮತ್ತು ಜೆಮಿಮಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (34 ರನ್) ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಫಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತ ನಂತರ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.