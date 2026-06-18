FIH ಹಾಕಿ ಪ್ರೊ ಲೀಗ್: ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜರ್ಮನಿ ಮಣಿಸಿದ ಭಾರತ!!
ರೋಟರ್ಡ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಫ್ಐಎಚ್ ಹಾಕಿ ಪ್ರೊ ಲೀಗ್ನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಜರ್ಮನಿಯನ್ನು 3-1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ
Published : June 18, 2026 at 12:44 PM IST
FIH Pro League: ಭಾರತ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ತಂಡವು ರೋಟರ್ಡ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಎಫ್ಐಎಚ್ ಹಾಕಿ ಪ್ರೊ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜರ್ಮನಿಯನ್ನು 3-1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಪ್ರಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಜರ್ಮನಿಯನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. ಭಾರತ ಪರ ಮಂದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಶಿಲಾನಂದ್ ಲಾಕ್ರ ಮತ್ತು ನೀಲಕಂಠ ಶರ್ಮಾ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್
ಈ ಪಂದ್ಯವು ಭಾರತೀಯ ಹಾಕಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ದಿಲೀಪ್ ಟಿರ್ಕಿ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು (412 ಪಂದ್ಯಗಳು) ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಆಟಗಾರರಾದರು. ತಮ್ಮ 413 ನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿರುವ ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಈಗ ವಿಶ್ವ ಹಾಕಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಲ್ಜಿಯಂನ ಜಾನ್-ಜಾನ್ ಡೊಹ್ಮೆನ್ (481 ಪಂದ್ಯಗಳು) ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
𝐖𝐇𝐀𝐓. 𝐀. 𝐖𝐈𝐍. 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 17, 2026
The Men in Blue overcome reigning World Champions Germany with a superb 3-1 victory at the FIH Hockey Pro League 2025–26 in Rotterdam, Netherlands. 💙
⏭️ India will be back in action against Germany tomorrow at 11 PM IST for their next clash.
📺… pic.twitter.com/eNLWd6rWQ9
ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ
ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಭಾರತ ತಂಡವು ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿತು, ಏಳನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಂದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಮೊದಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ (13 ನೇ ನಿಮಿಷ) ಮುಗಿಯಲು ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ, ಶಿಲಾನಂದ್ ಲಾಕ್ರ ಎರಡನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಎರಡನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿತು, ಆದರೆ ಅಮಿತ್ ರೋಹಿದಾಸ್ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಮೋಹಿತ್ ತಡೆದರು.
ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಆಕ್ರಮಣ ಮುಂದುವರಿಸಿ 35 ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿತು. ನೀಲಕಂಠ ಶರ್ಮಾ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಗೋಲು ಕಲೆಹಾಕಿದರು, ಇದು ಜರ್ಮನ್ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಮೂರನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಮುಗಿಯಲು ಕೇವಲ 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ, ಜರ್ಮನಿ ರಾಫೆಲ್ ಹಾರ್ಟ್ಕೋಫ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ 3-1 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು.
𝐖𝐇𝐄𝐑𝐄 𝐋𝐄𝐆𝐄𝐍𝐃𝐒 𝐁𝐄𝐋𝐎𝐍𝐆. 🏑— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 18, 2026
With 𝟒𝟏𝟑 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐜𝐚𝐩𝐬, Manpreet Singh has become the most-capped player in the history of Indian hockey. 🇮🇳💙
His name now sits among some of the greatest players the sport has ever seen, while remaining the… pic.twitter.com/wTQhA5JrFy
ಅಂತಿಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ, ಜರ್ಮನಿ ಆಟದ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಭಾರತ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿತು, ಆದರೂ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. 59ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ ನೀಡಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತವು 3-1 ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: FIFA WC 2026: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಘಾನಾ, ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಶುಭಾರಂಭ!!