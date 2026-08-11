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ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಆತಿಥ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸಜ್ಜು: ಮಂಗಗಳ ಹಾವಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್​ ಹಾಕಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್!!

17 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್​ಶಿಪ್​ಗಾಗಿ ದೆಹಲಿಯ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಲೆಂದು BAI ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್​ಶಿಪ್
ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್​ಶಿಪ್ (Getty Image)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 11, 2026 at 12:39 PM IST

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ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ BWF ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ಗೆ ಮಂಗ ಮತ್ತು ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಆಯೋಜಕರು ಹೊಸ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 17 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಾಗಿ ದೆಹಲಿಯ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಹೊಸ ಕೋರ್ಟ್, ಆಕರ್ಷಕ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೇ, ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸದಂತೆ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಮಂಗಗಳು ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವೊಂದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಮೂವರು ಧ್ವನಿ ಅನುಕರಣೆಗಾರರ ನೇಮಕ: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಗಳ ಕಾಟ ವಿಪರೀತವಾಗಿದ್ದು ಇವುಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನೋಡಲು ಬರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಾರದೆಂದು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್​ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್​ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (BAI) ಲಂಗೂರ್‌ಗಳ ಧ್ವನಿ ಅನುಕರಣೆ (ಮಿಮಿಕ್ರಿ) ಮಾಡವ ಮೂವರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್​ಗಳನ್ನು ನೇಮಕಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇವರು ಲಂಗೂರ್​ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮೂಲಕ ಮಂಗಗಳನ್ನು ಹೆದರಿಸಿ ಓಡಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತಾರೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಮೆಕಾಕ್ ಮಂಗಗಳು (ಕೆಂಪು ಮುಖದ ಕೋತಿ) ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಲಂಗೂರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆದರುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಲಂಗೂರ್ ಶಬ್ದಗಳ ಅನುಕರಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಪಾರಿವಾಳಗಳ ಹಾವಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಂಡಿಯಾ ಓಪನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಎಚ್‌ಎಸ್ ಪ್ರಣಯ್ ಮತ್ತು ಲೋಹ್ ಕೀನ್ ಯೂ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಆಟಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಮಿಯಾ ಬ್ಲಿಚ್‌ಫೆಲ್ಡ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಈ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಯುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಫೆಬ್ರವರಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿತು.

ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ವಿಶೇಷ ಜೆಲ್ ಬಳಕೆ : ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪಾರಿವಾಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾದ ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಛಾವಣಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ ಆಧಾರಿತ ಜೆಲ್ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಗೂಡುಕಟ್ಟುವ ಅಥವಾ ಕೂಡುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಯುಎಸ್ ನಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಆರು ವಿಶೇಷ ಧ್ವನಿ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಧನಗಳು ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ಹೆದರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿವೆ. ಕಳೆದ 15 ರಿಂದ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

17 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಹಾಗು ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಹೇಳಿದ್ದೇನು: ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರಮ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಈ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಭಾರತ ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

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