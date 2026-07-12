4 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ!!
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ 5ನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 56 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದಿದೆ.
Published : July 12, 2026 at 12:56 PM IST
ಶನಿವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕೊನೆಯ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ವೈಟ್ವಾಶ್ ಆಗಿದೆ. ಸೌತಂಪ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 56 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. 258 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 201 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು 4-0 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಭಾರತವು ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 4 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
ಸರಣಿ ಸೋಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲೂ ನಂಬರ್-1 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಈಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟಿ20 ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಚೆಸ್ಟರ್-ಲೆ-ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದು ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಟಿ20ಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ನಾಟಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 125 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಅದರ ನಂತರ, ಆತಿಥೇಯ ತಂಡವು ಬ್ರಿಸ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವನ್ನು 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಈಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸೌತಾಂಪ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಪಡೆಯನ್ನು 56 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿತು.
After 1605 days, India have lost their No.1 spot in the ICC T20I Team Rankings! 💔— 𝑺𝒉𝒆𝒃𝒂𝒔 (@Shebas_10dulkar) July 11, 2026
𝗘𝗻𝗴𝗹𝗮𝗻𝗱 are now the NEW NO.1 T20I TEAM IN THE WORLD! 🔥 pic.twitter.com/DKn0Wfc5sM
4 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಖೋತಾ!!
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 0-2 ಅಂತರದ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಇದೀಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ T20I ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 4-0 ಅಂತರದ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ 1,600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ T20I ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 2022ರಲ್ಲಿ T20I ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಂ.1 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಂದಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಹಿಂದಿಕ್ಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಚ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಯ್ತು. ಆದರೆ, ಇವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಎರಡು ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ!!
ಐದನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ 257 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಿತು. ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದಾಖಲಿಸಿದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತ ಇದಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸೋಲು (56 ರನ್ಗಳು) ಇದಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ತಂಡ ಸತತ 6ನೇ ಸೋಲು ಇದಾಗಿದೆ.
- India become No.1 T20I Team in 2022.— Tanuj (@ImTanujSingh) July 11, 2026
- Won T20 World Cup in 2024.
- Won T20 World Cup in 2026.
- Stayed at No.1 for 1605 days.
AFTER 1605 DAYS WITH TWO T20 WORLD CUP TROPHIES, TEAM INDIA THEIR LOST NO.1 T20I RANKINGS. 💔🥺 pic.twitter.com/RdG0Tuyf0K
ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ 229 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಗ್ರಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರೇ, ಭಾರತದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ 218 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್, ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಜೋಶ್ ಟಂಗ್ ತಲಾ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಅಗ್ರ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಭಾರತದ ಪರ ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಐದನೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.
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