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ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​: ಲಂಕಾ ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್​ ತಲುಪಿದ ಭಾರತ; ಪಾಕ್​ ವಿರುದ್ಧ ಚಿನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಫೈಟ್​

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಫೈನಲ್​ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ.

ಭಾರತ ತಂಡ
ಭಾರತ ತಂಡ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 1, 2026 at 12:34 PM IST

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ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಫೈನಲ್​ ತಲುಪಿದೆ. ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು 124 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಿತು. ಇದೀಗ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ.

ಕೊರೋಗಿ ಕ್ರೀಡಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನೀಡಿದ್ದ 170 ರನ್​ಗಳ ಬೃಹತ್​ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ 45 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್​ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು.

ಚೇಸಿಂಗ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ಲಂಕಾ ಪರ ನುವಾನಿಂದು ಫೆರ್ನಾಂಡು 15 ರನ್​ಗಳಿಸಿ ಹೈಸ್ಕೋರರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇವರನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡಂಕಿ ಸ್ಕೋರ್​ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಒಟ್ಟು ಐವರು ಡಕೌಟ್​ ಆದರು. ಚೇಸಿಂಗ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ಲಂಕಾಗೆ ಬುಮ್ರಾ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಮೊದಲ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ ಕೇವ 1 ರನ್​ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 2 ವಿಕೆಟ್​ ಕಿತ್ತರು. ಇದಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಅಕ್ಷರ್​ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಲಂಕಾ ಸರಣಿ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಸಾಗಿತು.

4ನೇ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ್​ ಮತ್ತೆರಡು ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದರೆ, 5 ಮತ್ತು 7ನೇ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ ಸುಂದರ್​ 2 ವಿಕೆಟ್​ ಉರುಳಿಸಿದರು. 10ನೇ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್​ 2 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಂಕಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.

ಕಿಶನ್​ ವೈಭವ್​ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡ ಇಶಾನ್​ ಕಿಶನ್​ ಮತ್ತು ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಬೃಹತ್​ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಭಾರತ ಸಹ ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. 12 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ 7 ರನ್​ ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಬಂದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​ ಸಹ ಇಷ್ಟೆ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು. ಆದರೆ ವಿಕೆಟ್​ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.

ಅವರು 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಿಡಿಸಿ 38 ರನ್​ಗಳಿಸಿದರು. ಅರ್ಧಶತಕ ಸಮಿಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಬಂದ ನಾಯಕ ಅಯ್ಯರ್​ (13 ರನ್) ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಭಾರತ 87 ರನ್​ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಐದನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಂದ ಕಿಶನ್​ ಲಂಕಾ ಬೌಲರ್​ಗಳನ್ನು ಚೆಂಡಾಡಿದರು. ಆರಂಭದಿಂದಲೆ ಬೌಲರ್​ಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ ಅವರು ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್​ ಅನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಅವರು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕ್ರೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಅಜೇಯವಾಗಿ 80 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಅವರ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 4 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 5 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸೇರಿದ್ದವು.

ಇವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 169 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಉಳಿದಂತೆ ಅಕ್ಷರ್​ ಪಟೇಲ್​ (8), ಶಿವಂ ದುಬೆ (3), ತಿಲಕ್​ ವರ್ಮಾ (2), ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ ಸುಂದರ್​ ಅಜೇಯ 8 ರನ್​ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪರ ತಾರಿಂದು ರತ್ನಾಯಕೆ, ಸಹನ್ ಆರಾಚ್ಚಿಗೆ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ​

ಚಿನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಫೈಟ್

ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ 2026 ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್​ಗೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಮಣಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಹ ಫೈನಲ್​ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ. ಇದೀಗ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಅ.3 ರಂದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಕ್ಕಾಗಿ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಲಿವೆ. ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.​

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IND vs WI ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ; ಧೋನಿ, ಗೇಲ್, ಸಚಿನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್​ ಧೂಳೀಪಟ

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IND VS SL CRICKET ASIAN GAMES
ಭಾರತ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ 2026
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