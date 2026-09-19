ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಪುತ್ರ ಅನ್ವಯ್ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಧೂಳೀಪಟ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಅಂಡರ್-19 ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ 7 ರನ್ಗಳ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
Published : September 19, 2026 at 12:00 PM IST|
Updated : September 19, 2026 at 12:05 PM IST
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಅಂಡರ್-19 ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ 7 ರನ್ಗಳ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡವು ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಬಹುದಿನಗಳ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಜ್ಕೋಟ್ನ ನಿರಂಜನ್ ಶಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ, ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಲಾ 20 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಇದರಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ U-19 ತಂಡ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಭಾರತದ ಪರ ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಯ ರಾಜೇಶ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ 28 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಯ ರಾಜೇಶ್ 15 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ನಂತರ ಬಂದ ಕುಶಾಗ್ರ ಓಜಾ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ರಜಪೂತ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ 16 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು 15 ರನ್ಗಳಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ವೇಳೆ ಯಶ್ಪರ್ಧನ್ ಚೌಹಾಣ್ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಜೋಡಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿತು.
Aaryavir Sehwag scored 28(26) , while Anvay Dravid made 38(18)— ONE7 (@17pixles) September 18, 2026
in their first outing against Australia U19 in the Youth ODIs.
📸 [sportstarweb] pic.twitter.com/5HMFlSKMFf
ಯಶ್ಪರ್ಧನ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅನ್ವಯ್ 2 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ 38 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಇವರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ 54 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಯಶ್ಪರ್ಧನ್ ಚೌಹಾಣ್ ಕೂಡ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು. ಇಬರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಹೀಗಾಗಿ, ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 182 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಆಲಿವರ್ ಪೀಕ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಗೆಲುವಿನಂಚಿಗೆ ಬಂದು ಸೋತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
ನಂತರ ಚೇಸಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ನೀಲ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಹೇಡನ್ ಬಾರ್ಬುಲೋವಿಕ್ ಬಲವಾದ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಹೇಡನ್ 40 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತು ನೀಲ್ ಪಟೇಲ್ 45 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ನಾಯಕ ಜ್ಯಾಕ್ ಸೋಸ್ನೆಕ್ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಧಶತಕ ದಾಟಿ 55 ರನ್ ಸೇರಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇವರ ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಪಂದ್ಯ ಗತಿಯೆ ಬದಲಾಯ್ತು.
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಗೆಲ್ಲಲು ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 10 ರನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಭಾರತದ ಪರ ಮೋಹಿತ್ ಉಲ್ವಾ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಎಸೆದು ಸತತ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 175 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. ಯಶ್ಪರ್ಧನ್ ಚೌಹಾಣ್ ಭಾರತ ಪರ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತವು 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ODI ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ODI ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ರಾಜ್ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
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