ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯನ್ ಹಾಕಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ: ಸೆಮಿಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಭಾರತ
ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯನ್ ಹಾಕಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 7-0 ಅಂತರದಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವ ಸಾಧಿಸಿತು.
Published : November 23, 2026 at 10:19 AM IST
ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯನ್ ಹಾಕಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ಭಾರತ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಭೋಪಾಲ್ನ ಹೊಸ ನಾಥು ಬರ್ಖೇಡಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಮೂರನೇ ದಿನವಾದ ಭಾನುವಾರ ಭಾರತ ತಂಡವು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು 7-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ದಿನದ ಇತರ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಮಲೇಷ್ಯಾ ಕೊರಿಯಾವನ್ನು 3-1 ಅಂತರದಿಂದ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಚೀನಾವನ್ನು 3-1 ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸಿತು.
ಭಾರತ ಪರ ಎರಡು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ದೀಪಿಕಾ
ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಮಾಡಿತು. ದೀಪಿಕಾ 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ನವನೀತ್ ಕೌರ್ ಮೂರನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಖಾನ್ 27ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುನೆಲಿತಾ ಟೊಪ್ಪೊ 31ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು 5-0ಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು. ಮೂರನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರೆ, ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ 55ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.
A NIGHT TO REMEMBER IN BHOPAL! 🇮🇳🔥 The Indian Women’s Hockey Team put on a dominant show against Thailand, securing a commanding 7-0 victory in their third match of the Madhya Pradesh Women’s Asian Champions Trophy Bhopal 2026! 💪🏑 Three wins in three matches and a place in the Semi-Finals secured! 👏🏆 #HockeyIndia #IndiaKaGame #MPAsianCT2026 #HockeyIsBack #NamasteAsia— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 22, 2026
ಅದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ನವನೀತ್ ಕೌರ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅನ್ನು ಗೋಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಭಾರತದ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು 7-0ಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು. ಈ ಗೆಲುವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರನೇ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ದೀಪಿಕಾ ಮೂರು ಗೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಕೊರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಮಲೇಷ್ಯಾಗೆ ಗೆಲುವು
ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾ ತಂಡವು ಕೊರಿಯಾವನ್ನು 3-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ದಿನದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮೂರನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. 32 ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೂರ್ಮೈಜತುಲ್ ಸಯಾಫಿ ಮತ್ತು 37ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನುರಾಮಿರಾ ಜುಲ್ಕಿಫ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. 35ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಯೇನಾ ಜಿಯೋಂಗ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೊರಿಯಾದ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರು. ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ, ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಸಿಟಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ 59ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅನ್ನು ಗೋಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು.
ಚೀನಾ ಮೇಲೆ ಜಪಾನ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ತಂಡ ಚೀನಾವನ್ನು 3-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಜಪಾನ್ ಪರ ಯಮಮೊಟೊ ರಿನಾ 18ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಕನೆಕೊ ನಾನಾಮಿ 34ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮರುಯಾಮಾ ನಿಕೊ ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ 59, 58 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕೈ ವೆಂಕಿಯಾನ್ 44ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚೀನಾದ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ತಂಡವು ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಜಪಾನ್ ಎರಡನೇ, ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಚೀನಾ ಮೂರನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಏಕೈಕ ಯಶಸ್ಸ ಸಾಧಿಸಿತು.
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