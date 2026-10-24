ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಗೇಮ್ಸ್; 30 ಚಿನ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಯಾನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ ಭಾರತ
ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು 114 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 24, 2026 at 11:58 AM IST
Asian Para Gemes India Medals Tally: 2026ರ ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಜಪಾನ್ನ ಐಚಿ-ನಗೋಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು 30 ಚಿನ್ನ, 35 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 49 ಕಂಚು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 114 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತವು 2023ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಹ್ಯಾಂಗ್ಝೌನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ. ಹ್ಯಾಂಗ್ಝೌನಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು 27 ಚಿನ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 108 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು.
ಈ ಬಾರಿ, ಭಾರತೀಯ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳು ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಗಣನೀಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತವು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಭಾರತೀಯ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳು ಅನೇಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ITS A WRAP | ASIAN PARA GAMES 2026 🇮🇳 FROM 27 TO 30 GOLD! INDIA RAISES THE BAR! 🔥 🏅 Asian Para Games Medal Tally 🇮🇳 2022 27 Gold | 32 Silver | 49 Bronze | 108 🇮🇳 2026 30 Gold | 35 Silver | 49 Bronze | 114 📈 6 more medals. 3 more golds. India continues its rise on the Asian para-sports stage! 💪🇮🇳 All the athletes are such an inspiration ❤️ #AsianParaGames2026 #ParaSports #TeamIndia #IndiaSportsHub— IndiaSportsHub (@IndiaSportsHub) October 23, 2026
ಈ ಬಾರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಭಾರತ 168 ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ತಂಡವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿತ್ತು, ಇದು 2023 ರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ಝೌನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ತಂಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಮೊದಲ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ, ಬಿಲ್ಲುಗಾರ್ತಿ ಮತ್ತು ಶೂಟರ್ ಮೋನಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕೂಡ ಭಾರತದ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತವು ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು.
ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಅಂತಿಮ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಶುಕ್ರವಾರದಂದು, ಭಾರತವು ಒಂಬತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು, ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪದಕ ಗೆದ್ದದ್ದು ಇದುವರೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ, ಶೂಟಿಂಗ್, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಮತ್ತು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಬಂದಿವೆ.
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್, ಎಂದಿನಂತೆ, ಈ ಬಾರಿಯೂ ಭಾರತದ ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಟ್ಟು 65 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ, ಇದು 2023 ಕ್ಕಿಂತ 12 ಪದಕಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರರು ಶುಕ್ರವಾರ ಮೂರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳಾದ ನಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ನವೀನ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಭಾರತದ ಧ್ವಜಧಾರಿ ಯಾರು?
ಶನಿವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಗೇಮ್ಸ್ನ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಶೂಟರ್ ಮೋನಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಅಥ್ಲೀಟ್ ನಿಶಾದ್ ಕುಮಾರ್ ಭಾರತದ ಧ್ವಜಧಾರಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಆಟಗಾರರು ಈ ಬಾರಿಯ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
🚨 INDIA ENDS ASIAN PARA GAMES 2026 CAMPAIGN IN 4TH PLACE AT MEDAL TALLY! 🇮🇳 30 GOLD 🏅 35 SILVER 🥈 49 BRONZE 🥉 Total Medals: 114 THIS IS INDIA’S BEST EVER CAMPAIGN AT ASIAN PARA GAMES HISTORY!! 🔥🥹 https://t.co/xRnD8inkCc— The Khel India (@TheKhelIndia) October 23, 2026
ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಭಾರತ
ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್: 22 ಚಿನ್ನ, 19 ಬೆಳ್ಳಿ, 24 ಕಂಚು - ಒಟ್ಟು 65
ಪ್ಯಾರಾ ಈಜು: 0 ಚಿನ್ನ, 3 ಬೆಳ್ಳಿ, 8 ಕಂಚು - ಒಟ್ಟು 11
ಪ್ಯಾರಾ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್: 0 ಚಿನ್ನ, 0 ಬೆಳ್ಳಿ, 7 ಕಂಚು - ಒಟ್ಟು 7
ಪ್ಯಾರಾ ಶೂಟಿಂಗ್: 2 ಚಿನ್ನ, 2 ಬೆಳ್ಳಿ, 1 ಕಂಚು - ಒಟ್ಟು 5
ಜೂಡೋ: 0 ಚಿನ್ನ, 1 ಬೆಳ್ಳಿ, 1 ಕಂಚು - ಒಟ್ಟು 2
ಪ್ಯಾರಾ ಪವರ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್: 0 ಚಿನ್ನ, 2 ಬೆಳ್ಳಿ, 0 ಕಂಚು - ಒಟ್ಟು 2
ಪ್ಯಾರಾ ಆರ್ಚರಿ: 3 ಚಿನ್ನ, 3 ಬೆಳ್ಳಿ, 0 ಕಂಚು - ಒಟ್ಟು 6
ಪ್ಯಾರಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್: 3 ಚಿನ್ನ, 5 ಬೆಳ್ಳಿ, 8 ಕಂಚು - ಒಟ್ಟು 16
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