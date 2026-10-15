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ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತರೂ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಭಾರತ; ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ತಂಡವಾಗಿ ಸಾಧನೆ

ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧದ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದರೂ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದೆ.

ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ
ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 15, 2026 at 6:07 PM IST

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ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಪ್ರಸ್ತುತ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20ಐ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಸರಣಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 24 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಸಧ್ಯ ಸರಣಿ 2-2 ರಲ್ಲಿ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿದೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತರೂ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವದ 2ನೇ ತಂಡವಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಭಾರತವೂ ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಹೌದು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ 2,000 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ತಂಡವಾಗಿದೆ.

297 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ
ಭಾರತ ತಂಡ ಇದುವರೆಗೆ 297 ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 45713 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2010 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2000 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 259 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಕೆರೆಬಿಯನ್​ ತಂಡ 2026 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 267 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 1585 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದೆ.

ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ತಂಡಗಳು

  • ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ - 2026 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು
  • ಭಾರತ - 2010 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು
  • ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ - 1585 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನ - 1507 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು
  • ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ - 1407 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು

4000 ಬೌಂಡರಿಗಳ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಭಾರತ

ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿ20ಐನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 2,000 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದ್ದಲ್ಲದೆ, 4,000 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತು. ಭಾರತ ತಂಡವು ಈಗ ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ 4,000 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಇದುವರೆಗೆ ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ 3,722 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದೆ.

4ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೋಲು ಸರಣಿ ಸಮಬಲ

ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧದ ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿ20 ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ 3 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 247 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಭಾರತ 223 ರನ್​ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯ್ತು. ಭಾರತ ತಂಡದ ಪರ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೇ, ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ಪರ ಶಾಯ್ ಹೋಪ್​ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬೌಲರ್​ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲಿದ್ದು ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು. ಐದನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ಉಭಯ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮಾಡು ಇಲ್ಲ ಮಡಿಯಂತಿರಲಿದೆ.

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ಭಾರತ ಟಿ20ಐ ಸಿಕ್ಸರ್​ ದಾಖಲೆ
ಭಾರತ ಟಿ20ಐ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲೆ
ಭಾರತ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ 5ನೇ ಪಂದ್ಯ
INDIA T20I SIXES RECORD

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