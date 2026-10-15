"ಈ ತಂಡ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ"; ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ
ಈ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬರುವ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಕಷ್ಟಕರ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : October 15, 2026 at 4:37 PM IST
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ತನಗೆ ನೀಡಲಾದ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ಗಳು ಅತಿಯಾದ ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ತಂಡದ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು. ಈ ಸೋಲಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್ ಪ್ರಮುಖ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿನ್ನೆ (ಅ.14) ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೆರೆಬಿಯನ್ ಪಡೆ, ನಾಯಕ ಶಾಯ್ ಹೋಪ್ ಅವರ ಶತಕ ಬಲದಿಂದ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 247 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಭಾರತದ ಪರ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಬೌಲರ್ಗಳು ದುಬಾರಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್, ಅರ್ಷದೀಪ್ ತಲಾ 52 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರೆ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ 45, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 39 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಪ್ರಿನ್ಸ್, ಅಕ್ಷರ್, ಅರ್ಷದೀಪ್ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
🚨 ANGRY STATEMENT BY MOHAMMAD KAIF ON INDIA BOWLERS AFTER LOSS AGAINST WI 🚨 Mohammad Kaif said: "The reason why the Indian team is losing—the blame we can place here is largely on the bowling. We talk about the batting, but 247 runs is a huge total, brother! I'm saying that if we lost, it's because the bowling was poor; too many runs were conceded on the board. On this ground, that many runs are more than enough, and this hasn't happened for the first time."— Cricket Central (@CricketCentrl) October 15, 2026
ಬಳಿಕ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಭಾರತ ಪರ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (56 ರನ್), ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ (43), ನಿತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ (41) ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರರು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರತ 9 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 223 ರನ್ಗಳಿಸಿ 24 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 2-2 ರಿಂದ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿದೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್ ಫೈರ್
ಈ ಪಂದ್ಯದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. "ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಸೋತಿದ್ದೇಕೆ ಗೊತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಬೌಲಿಂಗ್. ಬೌಲರ್ಗಳು ಅತಿಯಾದ ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 247 ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಯೇನಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಸಹ 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ಗಳು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು. ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರೆ, ಉಳಿದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬೌಲರ್ಗಳು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಇಂತಹ ತಂಡವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ" ಎಂದು ಕೈಫ್ ಹೇಳಿದರು.
🚨 “You will never win the World Cup with this combination!” Former India batter Mohammad Kaif has questioned Gautam Gambhir’s team selection after India’s 24-run loss to West Indies, highlighting the lack of specialist bowlers in the XI. #TeamIndia #MohammadKaif #INDvsWI— Cricbites (@cricbiteslive) October 15, 2026
ಮುಂದುವರಿದು ಮಾತನಾಡುತ್ತ, "2024ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನೆ ಒಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರಂತಹ ಬೌಲರ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಡಿದರು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು" ಎಂದು ಕೈಫ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳು ತಲಾ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು 250 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿಯೂ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು.
ಐದನೇ ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ?
ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಐದನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಟಿ20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಇಬ್ಬರು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು! ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕೋಡ್ನೀನಂದ್ರೂ ಕ್ಯಾರೇ ಎನ್ನದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್