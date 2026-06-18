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FIH Nations Cup​: ಉರುಗ್ವೆ ಮಣಿಸಿ ಸೆಮಿಸ್​ ತಲುಪಿದ ಭಾರತ!!

ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡವು ಎಫ್‌ಐಎಚ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಕಪ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ತಲುಪಿದೆ.

ಭಾರತ ಉರುಗ್ವೆ ಪಂದ್ಯ
ಭಾರತ ಉರುಗ್ವೆ ಪಂದ್ಯ (Hockey India X handle)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 18, 2026 at 10:41 AM IST

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ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡವು ಎಫ್‌ಐಎಚ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಕಪ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗೆಲುವಿನ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಗುರುವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ಪೂಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉರುಗ್ವೆಯನ್ನು 3-2 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು ತನ್ನ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಉರುಗ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರು 2 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.

ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್​: ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಮೊದಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಉರುಗ್ವೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೂಲಕ 13 ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಗೋಲಿನ ನಂತರ, ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆಟಗಾರರು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಎರಡನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು.

ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ದೀಪಿಕಾ 24ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಗೋಲ್‌ ನೆಟ್​ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು 1-1ರಿಂದ ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಗೋಲು ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಮೂರನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತೊಂದು ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ದೀಪಿಕಾ ಸೊರೆಂಗ್ 43ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 2-1 ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಭಾರತ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿ ಎದುರಾಳಿ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಾರಂಭಿಸಿತು.

ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉರುಗ್ವೆಗಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವು ಮತ್ತೆ ರೋಚಕವಾಯಿತು. ಉರುಗ್ವೆ ಪರ, ಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ವಿಲ್ಲಾರ್ 55ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು 2-2 ರಲ್ಲಿ ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದೇ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 3-2 ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.

ಅಂತಿಮ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು ಬಲವಾದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿತು ಮತ್ತು ಉರುಗ್ವೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಉರುಗ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡವು ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಈಗ ತಂಡದ ಗಮನವು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವು ಸಾಧಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

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