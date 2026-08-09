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ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು; ಸತತ 3 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಿಡಿಸಿ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ ಸಿರಾಜ್!​

ಶ್ರೀಲಂಕಾ XI ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ 3 ದಿನದ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ 6 ವಿಕೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಅಭ್ಯಾಸ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ​
ಅಭ್ಯಾಸ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ​ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 9, 2026 at 8:00 PM IST

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ಕೊಲಂಬೊದ ನಾನ್‌ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾ XI ವಿರುದ್ಧ ಆರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ಗೆಲ್ಲಲು ಕೊನೆಯ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 16 ರನ್‌ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಕ್ರೀಸ್​ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಸತತ ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದರು. ಸಿರಾಜ್ ಕೇವಲ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 32 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು.

ಇದು ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ, ಗೆಲುವಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಓವರ್​ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಆರು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಲಾಯಿತು. ಗೆಲುವಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಿರಾಜ್​ ಸಿಕ್ಸರ್​ ಬಾರಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಮಾಧಾನಕರ ವಿಷವೆಂದರೆ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು. ಬೆರಳಿನ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಮೊದಲ ಎರಡು ದಿನಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗಿಲ್, ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ 100 ರನ್‌ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು.

ಜೈಸ್ವಾಲ್​ 46 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 61 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ರಿಟೈರ್ಡ್​ ಹರ್ಟ್​ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗಿಲ್ 44 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೂ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆತಂಕಗಳೆಲ್ಲ ದೂರವಾಗಿವೆ. ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯವು ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿತ್ತು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ತಂಡದ ಪರ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮಧುಶಂಕ (66), ರವಿಂದು ರಸಂತ (71) ಮತ್ತು ಸೋನಾಲ್ ದಿನುಶಾ (52) ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು 363/8 ಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರ ಶತಕ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು 357/6 ಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿತು, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಅಜೇಯ 142 ರನ್​ ಮತ್ತು ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರ ನಿರ್ಣಾಯಕ 63 ರನ್‌ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆಡಿದರು. ಇದು ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 6 ರನ್‌ಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಭಾರತದ ಪರ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.

ಸತತ ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಿಡಿಸಿ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ ಸಿರಾಜ್: ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಧುಶಂಕ ಅವರ 63 ರನ್‌ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ XI ತಂಡವು 200/6 ಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಭಾರತದ ಪರ ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ಮತ್ತು ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಇದರ ನಂತರ 45 ಓವರ್‌ಗಳ ವಿಶೇಷ ನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ 207 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತವು ಅಂತಿಮ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಅವರ ಸತತ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ರೋಚಕವಾಗಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.

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TAGGED:

CRICKET
INDIA VS SRI LANKA XI
WARM UP MATCH
MOHAMMED SIRAJ
IND VS SL XI

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