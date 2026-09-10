ಹಾಕಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮುಖಭಂಗ; 19-0 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ!
ಜೂನಿಯರ್ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು 19-0 ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ.
Published : September 10, 2026 at 6:11 PM IST
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜೂನಿಯರ್ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು 19-0 ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರ ಒಟ್ಟು 13 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಗೋಲು ಕಲೆಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಮಲಿಕ್ ಗರಿಷ್ಠ ಮೂರು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು ಉಳಿದವರಲ್ಲಿ ರೋಶ್ನಿ, ಸನಿಕಾ, ಮಧು ಮತ್ತು ಸುಪ್ರಿಯಾ ತಲಾ 2 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.
ಹೀಗಿತ್ತು ಪಂದ್ಯ
ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ತಂಡ ಮೊದಲಾರ್ಧದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಪೂಜಾ ಸಾಹು ಪಂದ್ಯದ 7ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ ತೆರೆದರು. ಇದಾದ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ರೋಶ್ನಿ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಭಾರತ ತಂಡವು ತಮ್ಮ ದಾಳಿಯ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. 11ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತನುಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಕಾಡು ಮತ್ತು 13ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸುಖವೀರ್ ಕೌರ್ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಇದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಾನಿಕಾ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಮಾನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದರು.
𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔 𝗣𝗨𝗧𝗦 𝗢𝗡 𝗔 𝗦𝗛𝗢𝗪 𝗧𝗢 𝗥𝗘𝗔𝗖𝗛 𝗧𝗛𝗘 𝗦𝗘𝗠𝗜-𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗦! 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 10, 2026
An emphatic 19-0 win over Pakistan sends the Indian Junior Women’s Team into the last four of the AHF Junior Asia Cup 2026! 🏑💥
The road to the title continues! 🏆🇮🇳
We will face the… pic.twitter.com/rNTaETJr09
ಬಳಿಕ ಮಧು ಸಿದರ್ 16ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಗೀತಾ ಯಾದವ್ 18ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಸಾನಿಕಾ ಮಾನೆ 23ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ನಂತರ 25ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತನುಜಾ ಟೊಪ್ಪೊ ಮತ್ತು 27ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಮಲಿಕ್ ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಮೊದಲಾರ್ಧದ ಕೊನೆಯ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಯಾದವ್ 33ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯದ ಅರ್ಧಾವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತ 10-0 ಅಂತರದ ಬೃಹತ್ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಏಕಪಕ್ಷಿಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು.
ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. 39ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಧು ಸಿದರ್ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಸುಪ್ರಿಯಾ ತನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದರು. ನಂತರ ಪೂಜಾ ಮಲಿಕ್ ಸತತ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. 49 ಮತ್ತು 51 ನೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.
𝗠𝗢𝗠𝗘𝗡𝗧𝗦 𝗙𝗥𝗢𝗠 𝗔 𝗗𝗢𝗠𝗜𝗡𝗔𝗡𝗧 𝗪𝗜𝗡! 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 10, 2026
Catch the best moments from India’s emphatic 19-0 quarter-final victory over Pakistan at the AHF Junior Asia Cup 2026. 🏑📸#HockeyIndia #IndiaKaGame #AHFJuniorAsiaCup2026 pic.twitter.com/QKBxuWOhfB
ಇದರ ನಂತರ, ಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮಾ 48ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಿನಿಮಾ ಧನ್ 55ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಸುಪ್ರಿಯಾ 54ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ರೋಶ್ನಿ ಐಂದ್ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಭಾರತದ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು 19ಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ 19-0 ಅಂತರದ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.
ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೋಲನ್ನು ಕಾಣದ ಭಾರತ
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಭಾರತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಎಲೈಟ್ ಪೂಲ್ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ವಿರುದ್ಧದ ಭಾರತದ ಪಂದ್ಯ ಗೋಲುರಹಿತ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ನಂತರ ತಂಡವು ಜಪಾನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.
𝗣𝗢𝗢𝗝𝗔 𝗠𝗔𝗟𝗜𝗞 𝗪𝗔𝗦 𝗢𝗡 𝗙𝗜𝗥𝗘! 🔥🇮🇳— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 10, 2026
A hat-trick in an 19-0 quarter-final win over Pakistan earns Pooja Malik the Player of the Match award at the AHF Junior Asia Cup 2026! 🏑🏆#HockeyIndia #IndiaKaGame #AHFJuniorAsiaCup2026 pic.twitter.com/MAE1dZAD47
ಮಹಿಳಾ ಜೂನಿಯರ್ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 1992ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 2015ರವರೆಗೆ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದವು. ಕಳೆದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದೀಗ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡವು ಈಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಅಥವಾ ಮಲೇಷ್ಯಾವನ್ನು ನಡುವಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ವಿಜೇತ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
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