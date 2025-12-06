ಜೂನಿಯರ್ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್; ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮಣಿಸಿ ಸೆಮಿಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಭಾರತ
ಜೂನಿಯರ್ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ವಿರುದ್ಧ 4-3 ಅಂತರಿದಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟದೆ.
Published : December 6, 2025 at 1:52 PM IST
ಪುರುಷರ ಜೂನಿಯರ್ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಧಾನಿ ಚೆನ್ನೈನ ಮೇಯರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಹಾಕಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ತಂಡವನ್ನು 4-3 ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಸೆಮಿಸ್ಗೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಆರಂಭಿಕ ಹಿನ್ನಡೆ: ಈ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಆರಂಭಿಕ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಪರ 13ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಪರ್ಡ್ ಕಾರ್ನೆಜ್-ಮೆಸೆಂಟ್ ಅವರ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಖಾತೆ ತೆರೆದರು. ಮುಂದಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಭಾರತವನ್ನು ಗೋಲು ಗಳಿಸದಂತೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡಿತು. ಆದರೆ ಮೂರನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪುಟಿದೆದ್ದ ಭಾರತ 45ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಿತು. ರೋಹಿತ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ ಅನ್ನು ಗೋಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 1-1 ರಿಂದ ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿದರು.
ನಂತರ 48ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಶಾರದಾ ನಂದ ತಿವಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ ಅನ್ನು ಗೋಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ 2-1 ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಇನ್ನೆನು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಂದು ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಶಾಕ್ ನೀಡಿತು. ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 59ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂನ ನಾಥನ್ ರೋಗ್ ಅವರ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ 2-2 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡ್ರಾ ಗೊಳಿಸಿದರು.
ಫಲಿತಾಂಶ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪಂದ್ಯ ಶೂಟೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತ 4-3 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಎದುರಾ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ತಡೆದು ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ದೀಪ್ ಅವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಏಳು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜರ್ಮನಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
ಭಾರತ vs ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ನಿನ್ನೆ ಇನ್ನು ಮೂರು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್ vs ಜರ್ಮನಿ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ vs ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ 4-3 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದು ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜರ್ಮನಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು.
ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ತಲಾ 2 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದವು. ನಂತರ, ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು 3-1 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಮೂರನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದವು. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡವು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 1-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು.
