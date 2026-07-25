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ಕಿಶನ್​, ತಿಲಕ್​ ಅರ್ಧಶತಕ; ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ!!

ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಸರಣಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಭಾರತ ತಂಡ
ಭಾರತ ತಂಡ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 25, 2026 at 7:57 PM IST

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IND vs ZIM 2nd T20: ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಇನ್ನು ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 219 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡ 129 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್​ ಆಯ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ 1 ಪಂದ್ಯ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 219 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ ಮಿಂಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೇವಲ 8 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದ ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೇವಲ 20 ರನ್​ ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬಂದ ಇಶನ್​ ಕಿಶನ್​ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರು 44 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ9 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ 81 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದರು.

ಇವರಿಗೆ ಅಯ್ಯರ್​ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್​ ಉತ್ತಮ ಸಾಥ್​ ನೀಡಿದರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಅಯ್ಯರ್​ (25) ಅವರೊಂದಿಗೆ 66 ರನ್​ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದ ಕಿಶನ್​ ನಂತರ ತಿಲಕ್​ ಜೊತೆಗೂಡಿ 43 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 94 ರನ್​ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಶತಕದ ಗಡಿಯತ್ತ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದ ಇವರನ್ನು ನ್ಯಾಮುರಿ ಬ್ರೇಕ್​ ಹಾಕಿದರು. ತಿಲಕ್​ ವರ್ಮಾ ಸಹ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಇವರು 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಿಡಿಸಿ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಬಳಿಕ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್​ (12), ಶಿವಂ ದುಬೆ (6*) ಅಲ್ಪಮೊತ್ತದ ಕೊಡೆಗೆ ನೀಡಿದರು. ಬೌಲಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲೆಸಿಂಗ್ ಮುಜರ್ಬಾನಿ​, ಎನ್ಗರ್ವ, ಇವಾನ್ಸ್​, ನ್ಯಾಮುರಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಯಾನ್ ಬೆನ್ನೆಟ್​ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚೇಸಿಂಗ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದೇ ವೇಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. 34 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತಂಡ ಬಳಿಕ ನಿರಂತರ ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಬೆನ್ನೆಟ್​ (32) ಹೈಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರೇ, ಮರುಮನಿ (24), ಬರ್ಲ್ (12) ಇವಾನ್ಸ್ (19) ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ಉಪಯುಕ್ತ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಂಡ 90 ರನ್​ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ 3 ವಿಕೆಟ್​, ಯಶ್​ ಠಾಕೂರ್​, ಪ್ರಿನ್ಸ್​ ಯಾದವ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್​, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ತಿಲಕ್​ ವರ್ಮಾ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಳೆ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ 3ನೇ ಪಂದ್ಯ ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

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IND VS ZIM T20
T20 CRICKET
ISHAN KISHAN
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