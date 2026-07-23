ಸಿಡಿದೆದ್ದ ವೈಭವ್ ಕೊನೆಗೂ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ: ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಅಯ್ಯರ್
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
Published : July 23, 2026 at 7:45 PM IST
IND vs ZIM T20: ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡ ಭಾರತದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 125 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಭಾರತ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 40 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಗೆಲುವಿನ ಭಾವುಟ ಹಾರಿಸಿತು.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಆಡಿದ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 6 ರಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡರೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದ ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಅಯ್ಯರ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ಇದಾಗಿದೆ.
Maiden international fifty 👏— BCCI (@BCCI) July 23, 2026
Vaibhav Sooryavanshi becomes the youngest batter ever to score a T20I half-century 🫡
Follow the match ▶️ https://t.co/NKa0znQQ3H#TeamIndia | #ZIMvIND pic.twitter.com/aUWiBE9FLz
ಪಂದ್ಯ ಹೈಲೈಟ್ಸ್: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡ ಕಳೆಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಬೆನ್ನೆಟ್ ಡಕೌಟ್ ಆದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಬೆನ್ ಕರ್ರನ್ (10 ರನ್) ಸಹ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಸರಣಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು. ನಂತರ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಡಿಯಾನ್ ಮೆಯರ್ಸ್ (6), ನಾಯಕ ಸಿಕಂದರ್ ರಜಾ (4) ಸಹ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ 64 ರನ್ಗಳಿಗೆ ತಂಡ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ 100ರ ಗಡಿ ತಲುಪುವ ಮೊದಲೇ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತು.
ಆದರೆ ರಿಯಾನ್ ಬರ್ಲ್ (26) ವೆಸ್ಲಿ ಮಧೆವೆರೆ (39), ಮರುಮನಿ (27) ಒಟ್ಟಾಗಿ ತಂಡದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸುಧಾರಿಸಿದರು. ವೆಸ್ಲಿ ಮಧೆವೆರೆ ಮರುಮನಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ 57 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ತಂಡ 100ರ ಗಡಿ ದಾಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು. ಭಾರತದ ಪರ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರೆ, ಶಿವಂ ದುಬೆ ಮತ್ತು ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
Blowing through the top order early on 🔥— BCCI (@BCCI) July 23, 2026
Mayank Yadav is awarded the Player of the Match for an outstanding powerplay spell on his comeback 🌟
Scorecard ▶️ https://t.co/NKa0znQQ3H#TeamIndia | #ZIMvIND pic.twitter.com/XPWQWbf47i
ಇನ್ನು 126 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಭಾರತ ಸಹ ಕೆಟ್ಟ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 1 ರನ್ಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಫೋಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಇವರು ಕೇವಲ 19 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 50 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ನಂತರ ಇಶನ್ ಕಿಶನ್ (35) ಸಹ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯರ್ (28*) ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ (6*) ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದರು. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಪರ ಮುಜರ್ಬಾನಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಎನ್ಗರ್ವ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು.
ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಅಯ್ಯರ್: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಟಾಸ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ 8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ನಾಯಕ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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