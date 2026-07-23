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ಸಿಡಿದೆದ್ದ ವೈಭವ್​ ಕೊನೆಗೂ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ: ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಅಯ್ಯರ್​

ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಭಾರತ ತಂಡ
ಭಾರತ ತಂಡ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 23, 2026 at 7:45 PM IST

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IND vs ZIM T20: ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡ ಭಾರತದ ಬೌಲಿಂಗ್​ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 125 ರನ್​ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಭಾರತ ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಲದಿಂದ 3 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 40 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಗೆಲುವಿನ ಭಾವುಟ ಹಾರಿಸಿತು.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಆಡಿದ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 6 ರಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡರೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದ ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಅಯ್ಯರ್​ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ಇದಾಗಿದೆ.

ಪಂದ್ಯ ಹೈಲೈಟ್ಸ್​: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡ ಕಳೆಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಮಯಾಂಕ್​ ಯಾದವ್​ ಅವರ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಬ್ರಿಯಾನ್​ ಬೆನ್ನೆಟ್​ ಡಕೌಟ್​ ಆದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಬೆನ್​ ಕರ್ರನ್ (10 ರನ್​) ಸಹ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿಕೆಟ್​ಗಳ ಸರಣಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು. ನಂತರ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಡಿಯಾನ್​ ಮೆಯರ್ಸ್​ (6), ನಾಯಕ ಸಿಕಂದರ್​ ರಜಾ (4) ಸಹ ಸಿಂಗಲ್​ ಡಿಜಿಟ್​ಗೆ ವಿಕೆಟ್​ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ 64 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ತಂಡ 5 ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ 100ರ ಗಡಿ ತಲುಪುವ ಮೊದಲೇ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತು.

ಆದರೆ ರಿಯಾನ್​ ಬರ್ಲ್ (26) ವೆಸ್ಲಿ ಮಧೆವೆರೆ (39), ಮರುಮನಿ (27) ಒಟ್ಟಾಗಿ ತಂಡದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಸುಧಾರಿಸಿದರು. ವೆಸ್ಲಿ ಮಧೆವೆರೆ ಮರುಮನಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ 57 ರನ್​ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಲದಿಂದ ತಂಡ 100ರ ಗಡಿ ದಾಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು. ಭಾರತದ ಪರ ಬೌಲಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಮಯಾಂಕ್​ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸ್​ ಯಾದವ್​ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್​ ಕಿತ್ತರೆ, ಶಿವಂ ದುಬೆ ಮತ್ತು ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದರು.

ಇನ್ನು 126 ರನ್​ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಭಾರತ ಸಹ ಕೆಟ್ಟ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ 1 ರನ್​ಗೆ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆರಂಭಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದ ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಫೋಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಇವರು ಕೇವಲ 19 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ 50 ರನ್​ ಬಾರಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ನಂತರ ಇಶನ್​ ಕಿಶನ್ (35) ಸಹ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯರ್​ (28*) ಮತ್ತು ತಿಲಕ್​ ವರ್ಮಾ (6*) ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮುಗಿಸಿದರು. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಪರ ಮುಜರ್ಬಾನಿ 2 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದರೆ, ಎನ್ಗರ್ವ 1 ವಿಕೆಟ್​ ಕಿತ್ತರು.

ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಅಯ್ಯರ್: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್​ ಅಯ್ಯರ್​ ಟಾಸ್​ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸತತ 8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ನಾಯಕ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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